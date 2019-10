Nejen zpěvák, ale i herec! Tohle byly legendární role Karla Gotta (†80)

Zpěvák Karel Gott, to nebyl jen muž oceněný několika Českými slavíky, lidé si ho mohou pamatovat i z několika legendárních filmových rolí. Podívejte se na přehled těch nejlepších.

K herectví a divadlu se známý pěvec dostal už v roce 1963, kdy byl angažován do divadla Semafor. O dva roky později pak s bratry Štaidlovými založil divadlo Apollo.



Prvně byl do filmu obsazený v roce 1964, kdy se objevil jako zpěvák Benjamin ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Roli zpěváka zastal i v několik dalších filmech 60. a 70. let - například Ta naše písnička česká (1967) nebo Mučedníci lásky (1966).



Ovšem nejvíc si hudebního mistra mohou lidé pamatovat z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992) a z pohádky Z pekla štěstí 2 (2001). V prvním jmenovaném hrál, jak už to tak bylo v několika jeho rolích, sám sebe. Ovšem ve filmu Z pekla štěstí 2 se převtělil hned do dvou rolí - Lucifera a Pánaboha.

V Dědictví aneb Kurvahošigutntág si zahrál sám sebe:





Karel Gott a jeho role v oblíbené pohádce Z pekla štěstí 2:



Karel Gott se blýsknul i epizodní rolí v druhém dílu filmu Kameňák. Nevynechal ani seriálovou účast, a to v nováckém sitcomu Comeback v legendárním dílu s názvem "Gott Ex Machina" z roku 2008, kde - opět - hrál sám sebe. O rok později se mihnul také v českém filmu Veni, vidi, vici, kde si zahrál golf.

Objevil se i v nováckém sitcomu Comeback:



Za zmínku ovšem stojí i jeho čistě hudební počiny ve filmech. Do těch se řadí například Limonádový Joe (1964), kde zpíval za hlavního herce Karla Fialu nebo píseň "Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?" z oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku (1973). Nezapomeňme zmínit i kreslenou pohádku Včelka Mája, která by bez stejnojmenné písně Karla Gotta snad ani nebyla. V němčině ji nazpíval už v roce 1976, česká verze pak vznikla až o 9 let později.



Letos by měla vyjít také kontroverzní animovaná česká pohádka Bubeník a princezna, kde měl Karel Gott dabovat jednu z postav. Po fiasku s ukázkou z filmu, který byl zkritizovaný především za svou zastaralou grafiku, ale není jasné, jestli vůbec film někdy vyjde nebo jestli Gott stihnul nadabovat vše, co měl.

Trailer k filmu Bubeník a princezna. Karel Gott nadaboval postavu krále: