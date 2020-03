Nejistota kolem maturit: Na termínu nezáleží, studenti se mají učit pořád

Zavřené školy a nejasno v tom, kdy se znovu otevřou. Zatímco řada dětí si to užívá, letošní maturanty trápí, kdy je vlastně zkouška dospělosti čeká. Stihne se v předpokládaných termínech?

Jasno není ani po dalším jednání vlády, ke kterému se sešla ve čtvrtek odpoledne. "Pokud se podaří epidemii zvládnout a bude bezpečné do školy jít, zvládnou se maturity v původně plánovaném termínu. Pokud se ale ukáže, že je to běh na delší traď, tak se budou muset odsunout," uvedl na brífingu po jednání ministr vnitra Jan Hamáček. "Bohužel dnes nikdo nevíme, co bude v květnu," dodal.

"Až budeme vědět, jak to bude, tak to lidem řekneme. Teď podle mě nemá smysl spekulovat," dodal Hamáček. Studenti se podle něj učit musí stejně, bez ohledu na to, zda maturity budou v červnu nebo v září.

Ministr školství Robert Plaga zřejmě předloží vládě na jejím nejbližším jednání nový návrh. "Posune to zřejmě až po návratu dětí do školy," uvedl premiér Andrej Babiš. Zda se tedy termín měnit bude, zjistí studenti nejspíš nejdříve tehdy, až se znovu vrátí do školních budov.