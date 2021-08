Nejrychlejší zvíře světa na Šumavě. Žije tam málem vyhynulý sokol

Jedním z nejzajímavějších ptáků, žijících na Šumavě i v Česku, je sokol stěhovavý. Pták, žijící na všech kontinentech kromě Antarktidy, má ale pohnutý osud. Začal totiž v minulém století všude po světě postupně mizet. "Jednak za to může jejich lovení a jednak to, že lidé začali používat chemické prostředky DDT a masivní používání této chemikálie dovedlo tohoto vrcholového predátora až na okraj vyhynutí,“ řekl pro TN.cz mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

DDT, které se stříkalo na pole a do různých bažin, mělo za úkol vyhubit komáry a veškerý hmyz. Následně se však chemikálie dostávala do půdy a nejrůznějších zvířat, například do myší, hrabošů a holubů. "Ta nebezpečná rezidua se následně dostávala do vrcholových predátorů, jako je právě sokol stěhovavý. Vznikl problém, že se zvířata nemohla pořádně rozmnožovat, samice byly neplodné, když snesly vajíčka, tak ta měla velmi slabou skořápku, která se rozpadla, nebo ji samice sama rozsedla,“ připomněl Dvořák.

Proti tomu se lidé rozhodli bojovat. Poslední sokol byl například v Česku zastřelen v 60. letech. "V 50. – 60. letech si celý svět uvědomil, že se s tímto druhem děje něco nekalého a hrozí mu vyhynutí, takže mu byla dána celosvětová ochrana a přestalo se používat DDT, protože se zjistily jeho obrovské účinky,“ uvedl Dvořák.

V České republice se tento sokol poté opět objevil až v letech 1990 a 1991 v oblasti Černého a Čertova jezera, kde byl poprvé zaznamenán hnízdící pár. "To byl velký pokrok, že tady máme zase sokola stěhovavého,“ myslí si Dvořák. "V roce 2018 jsme v Národním parku Šumava měli osm hnízdných párů, které v tom roce měly 18 mláďat,“ doplnil. V celé České republice jsou desítky párů tohoto ptáka.

"Sokol má jednu úžasnou vlastnost, je nejrychlejším tvorem na planetě, dokáže totiž letět více než 300 kilometrů za hodinu střemhlav, někde se uvádí až 350 kilometrů za hodinu,“ tvrdí Dvořák. Když vidí tento pták svou kořist, nejčastěji holuba, naletí na ni a tou rychlostí ji srazí. Buď ji tím přímo zabije, nebo omráčí.

Pokud chcete v letu sokola stěhovavého poznat, nečekejte obrovské zvíře. "Je zhruba velikosti vrány, má dlouhá špičatá křídla a nemá rozeklaný ocas, ale směřující do špičky a relativně krátký,“ popisuje zvíře Dvořák.

Podle tohoto ptáka je pojmenována i jedna známá motorka. V roce 1999 pojmenovalo Suzuki svůj motocykl Hayabusa, což znamená sokol. Byla to tenkrát totiž jediná sériově vyráběná motorka, která dokázala překonat rychlost 300 kilometrů za hodinu.