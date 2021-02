Někdo na JIPu, někdo ve VIPu. Vtipy o Prymulovi na fotbalu plní internet

Káže vodu, ale sám pije víno! To už podruhé předvedl exporadce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Přestože ve čtvrtek odpoledne hovořil o tom, že by Česku prospěl tvrdý lockdown, jen o pár hodin později se vypravil na mezinárodní fotbalový zápas. Jeho jednání nezůstalo bez odezvy a okamžitě se na internetu objevilo množství vtipů na jeho adresu.

Epidemiologa Romana Prymulu zachytili ve čtvrtek fotografové v hledišti na mezinárodním fotbalovém zápasu. To ho však stálo místo premiérova poradce. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s ním ještě ve čtvrtek večer ukončil spolupráci.



"Jestli něco nesnáším, tak je to papalášství. Pokud on nemá na to sociální inteligenci, tak bohužel. Je mi to líto,“ řekl Babiš.



Prymulova návštěva utkání v době, kdy jen pár hodin předtím hlásal, že by Česku prospěl několikadenní tvrdý lockdown, však na internetu nezůstala bez odezvy. Na jeho adresu se na sociálních sítích vyrojilo velké množství vtipů.





Na mušku si Prymulu vzal třeba písničkář Jan Pokorný alias Pokáč. Na svém instagramu zveřejnil video, ve kterém zpívá o epidemiologově návštěvě fotbalového zápasu. "Na tribuně pan Prymula. Kontroluje z výšky dění, zda hráči dodržují opatření,“ zpívá Pokáč.







Na sociálních sítích se objevila řada humorných příspěvků. A nebyla by to událost v Česku, kdyby se k ní nevyjádřil také grafik Tomáš Břínek (TMBK).







Na své si však přijdou také milovníci kultovní trilogie o rodině Homolkových nebo známé reality show.





Někteří navíc také poukazují na fakt, že se známý epidemiolog vypravil na utkání v době, kdy oddělení JIP v Česku se plní pacienty a nemocnice bojují s kapacitou.





Po sociálních sítích však vtipů koluje ohromné množství.



Není to však poprvé, co na sebe Prymula takto upozornil. Na podzim loňského roku jej fotografové přistihli, jak před půlnocí vycházel bez roušky z vyšehradské restaurace Rio´s, a to v době, kdy měla být kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru uzavřená.



Právě to ho stálo místo ministra zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš jej z funkce za porušení opatření odvolal 23. října. Také tehdy Prymula důrazně nabádal, aby se lidé neshromažďovali a aby dodržovali nošení roušek, kterou sám v autě s řidičem neměl. Na tuto kauzu někteří upozorňují i nyní.

