Vědci z Olomouce vyvinuli testy na covid-19. Nákazu zjistí do hodiny

V Olomouci představí nové testy, které by měly prokázat nákazu koronavirem do hodiny. Vyvinuli je tamní vědci. Z obavy ze stále rychlejšího šíření už také některá města přistoupila k razantním opatřením.

Kvůli stále vyššímu počtu nemocných Covidem-19 jeden ze zlínských supermarketů už doporučuje nošení roušek. Povinnost to sice není, tabule s výzvou jsou ale před každým vchodem. Jak se ale reportér TV Nova přesvědčil, lidí s rouškou byla mezi regály zhruba polovina.

A i mnozí z těch, co si ji před vstupem nasadili, by se bez ní nejraději obešli. "Je to už směšné, abych pravdu řekla. Je to strašení lidí a nic jiného," poznamenala jedna z nakupujících.

Už v polovině srpna zavedli povinnost nosit roušky i například v obchodě v Hluku nedaleko Uherského Hradiště. Po svatbě v sousedním Dolním Němčí tam bylo jedno z epicenter. Nákaza se podle hygieniků odtud přenesla i na vedlejší Hodonínsko.

Rychleji odhalovat nákazu Covidem-19 mají nové testy, které vyvinuli vědci z Olomouce. V úterý je poprvé představí. Výhodou nebude jen rychlost zjištění nákazy, ale i cena. Ta prý bude podstatně nižší, než současných zhruba 1800 korun.