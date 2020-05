Michal je na Covid-19 pozitivní už dva měsíce! Může jít o mrtvé viry

Skoro 60 procent nakažených se podle pražských hygieniků vyléčí z nemoci Covid-19 do dvou týdnů. Asi měsíc se léčí 18 procent pacientů, ale existuje tu ještě velmi malá skupina lidí, kteří na negativní test čekají mnohem déle. Například Michal z Prahy se nemoci nemůže zbavit přes dva měsíce a testů absolvoval více než deset.

"Můžu maximálně základní věci, co člověk dělá - jíst, spát, dojít si na toaletu, jinak vlastně nesmím nic. Myslím si, že není ani zdravé to, že jsem dva měsíce uzavřený v bytě," prohlásil nakažený Michal Himl s tím, že žít na 76 metrech čtverečních se zkrátka nedá.



Michal má podle svých slov vir v těle už celých 64 dní. Nakazil se od otce, který skončil na plicní ventilaci. Podle vedoucí soukromé laboratoře, která už otestovala stovky lidí s nemocí Covid 19, je tento stav velmi neobvyklý. "Nikdy jsme neviděli, že by nějaký pacient byl pozitivní delší dobu než, řekněme, 14 dnů," sdělila Soňa Peková, vedoucí laboratoře Tilia.



Pražská Bulovka naopak hlásí, že pacienti s delší než dvoutýdenní pozitivitou nejsou ničím výjimečným. "Setkáváme se běžně s tím, že to je i daleko delší doba. Někdo naopak vylučuje kratší dobu," uvedla primářka infekčního oddělení Hana Roháčová.



Na otázku, proč tomu tak je, existuje mezi světovými vědci hned několik teorií. Jednou z nich je, že může jít i o takzvané mrtvé viry. Test se tedy ukáže jako pozitivní, ale člověk není nemocný a nemá příznaky.



Test na koronavirus přitom nemusí být jenom negativní či pozitivní, ale i takzvaně hraniční. A v tu chvíli se musí odběry opakovat. "V okamžiku, kdy není jednoznačně řečeno, že test je negativní, tak se s tím pacientem jedná jako s potenciálně infekčním," doplnila Roháčová. Což opět znamená karanténu, dokud se na dalším testu neobjeví kýžené slůvko "negativní".

Na to čekala více než dva měsíce třeba i rodina z Kynic na Havlíčkobrodsku. "Doma už je to taky taková ponorka. Přece jenom dva měsíce vidět pořád ty samé lidi, už ani není moc co si povídat," přiznali.

Michal je na tom ještě o něco hůř. Žije úplně sám, o nákupy a venčení psů se mu teď stará rodina. S nadějí vyhlíží výsledky zatím posledního testu, který podstoupil v sobotu.