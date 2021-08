Německá železnice chystá další stávky. Jak ovlivní cestování Čechů?

Stávka na německé železnici má začít o víkendu. Trvat by měla do středy. Po sobotní 17. hodině se zastaví nákladní doprava. Některé osobní vlaky pak přestanou jezdit v pondělí od dvou hodin ráno. Znovu by se měly rozjet ve středu, a to po druhé hodině ranní.



Češi, kteří v těchto datech hodlají cestovat s německými drahami Deutsche Bahn (DB), budou muset počítat s několik komplikacemi.



"Omezený provoz bude u vlaků EC Praha - Berlin - Hamburg a u linky R 29 Nürnberg – Cheb. Ostatní linky na území Německa zajistí naši strojvedoucí," informovaly na svém twitterovém účtu České dráhy. Úseku Praha – Drážďany by se stávka dotknout neměla.

Dal plnovan stvka strojvedoucch v Nmecku probhne v termnu od 23.8. do druh hodiny rann 25.8.2021. Omezen provoz bude u vlak EC Praha - Berlin - Hamburg a u linky R 29 Nrnberg - Cheb. Ostatn linky na zem Nmecka zajist strojvedouc #CeskeDrahy. @DB_Bahn #stavka — esk drhy, a.s. (@ceskedrahy_) August 20, 2021

Letos to není poprvé, co v Německu stávka zasáhla do běžného chodu železnice. Němečtí strojvedoucí už stávkovali od 11. do 13. srpna. Tamní Odborový svaz strojvedoucích (GDL) ale další stávkou pohrozil v případě, že německé dráhy DB nepředloží nový návrh na zvýšení mezd.