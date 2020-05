Německé a rakouské hranice se otevírají. Vláda: Na výlety nejezděte!

Policie nově provádí kontroly na hraničních přechodech s Německem a Rakouskem už jen namátkově. Nezastavuje každé auto. Nadále ale platí povinnost mít při vstupu do Česka negativní test na Covid-19. A v případě, že ho bude policie chtít vidět, lidé jsou povinni ho předložit. Místa pro kontroly bude policie vybírat flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky.

"Neznamená to, že by došlo k turistickému otevření hranic, že by lidé mohli cestovat ven za turismem, to zatím nedoporučujeme," říká zároveň policejní mluvčí Milan Bajcura.

Ten, kdo by se chtěl kontrole vyhnout, anebo by hranice překročil mimo přechody, může dostat až padesátitisícovou pokutu. Nově ale mohou do České republiky vstoupit občané Evropské unie, kteří mají negativní test.

Přicestovat mohou pouze za účelem práce nebo návštěvy příbuzných, a to na 72 hodin. Ještě jedna dobrá zpráva - od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů a bez karantén. Do své země se ale musejí vrátit vždy do osmačtyřiceti hodin.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý navíc oznámil, že zmíněný osmačtyřicetihodinový režim bez testů se bude týkat také Maďarska.