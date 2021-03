Desítky případů sraženin! Německo zavádí opatření kvůli AstraZenece

Kancléřka Angela Merkelová se v úterý sejde s německým ministrem zdravotnictví Jehnsem Spahnem a zemskými premiéry. Důvodem má být problematické očkování vakcínou AstraZeneca.

Berín v úterý oznámil, že vakcínou nebude očkovat lidi mladší 60 let, některé německé kliniky odmítají očkovat ženy pod 55 let. Vycházejí přitom ze zprávy Stálé komise pro očkování (STIKO), která změnila věkové doporučení.

"Tento krok byl z pohledu Charité nezbytný, neboť se mezitím v Německu vyskytlo několik případů mozkové žilní trombózy,“ vysvětlila postup jedné z berlínských klinik mluvčí Manuela Zinglová.

O problémech souvisejících s očkováním vakcínou firmy AstraZeneca informovala i agentura AP s tím, že německý Institut Paula Ehrlicha, zodpovědný za schvalování a kontrolu očkovacích látek, jí v pondělí poskytnul údaje o zdravotních problémech po očkování.

Podle zprávy úřadu, který je v Německu zodpovědný za schvalování a kontrolu očkovacích látek, už se v zemi po vakcinaci objevilo nejméně 21 případů krevních sraženin, sedm pacientů přitom zemřelo.

Celkově šlo o 19 žen ve věku 20 až 63 let a dva muže ve věku 36 a 57 let. Institut uvedl, že ze všech hlášených případů do 25. března se jich 12 týkalo abnormálně nízké hladiny krevních destiček v krvi pacienta.

Lékař z Charité Leif Erik Sander uvedl, že ví dokonce o 31 případech žilní trombózy z celkového počtu 2,7 milionu lidí naočkovaných vakcínou společnosti. "Je to vzácná, ale velmi vážná komplikace,“ upozornil.

Evropská léková agentura (EMA) vakcínu už přezkoumala a označila za bezpečnou. Zároveň ale přiznala, že její možné spojení s krevními sraženinami nelze vyloučit definitivně. Přínosy však podle ní nad riziky převažují. Vědci se na látku podruhé zaměřili poté, co téměř 20 evropských zemí očkování zastavilo. Po zveřejnění zprávy se země postupně k vakcinaci AstraZenecou začaly vracet.

