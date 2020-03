Karanténa i uzavřená oddělení. Přibývá nemocných zdravotníků!

Mezi rychle přibývajícími nakaženými koronavirem roste také počet infikovaných doktorů a sester. Kromě zasažených pracovníků musí ve většině případů preventivně do karantény každý, kdo s nimi přišel do styku. A to je pro nemocnice, které v současné situaci potřebují každou zdravou ruku, skutečně palčivý problém.