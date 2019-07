Nevítaná návštěva, na britského premiéra lidé hlasitě bučeli

Ne všechny návštěvy jsou vítané. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil britský premiér Boris Johnson. Pro mnohé nezvaný host ve středu v severoirské metropoli Belfastu jednal nejen o brexitu s představiteli hlavních politických stran. Ne všem se ale jeho představy zamlouvají.

Důvod nevraživosti místních je jasný. Severní Irové odmítají tvrdou hranici mezi nimi a jižní části ostrova. K odstranění irské pojistky by mělo dojít po brexitu, který se neúprosně blíží.

"Necílíme na brexit bez dohody, nemyslíme si, že to tak dopadne. Ale záleží to i na druhé straně," reagoval britský premiér.

Johnson za tvrdé rozdělení obou částí ostrova lobbuje. Situace okolo irské pojistky rozdělila politickou reprezentaci Severního Irska. Pokud by podle tamních politiků nastal tvrdý brexit, uspořádají Severní Irové referendum o sjednocení s Irskou republikou.

"Neexistuje šance, že bychom souhlasili s irskou pojistkou. Musíme ji odstranit. Nemůžeme připustit současnou verzi dohody. Každý ví, že je mrtvá," doplnil Johnson.

Johnson v Belfastu nepochodil zdaleka u všech politiků. Uspěl ale u demokratických unionistů, jejichž podpora je pro konzervativce klíčová před parlamentními volbami. "Premiér znovu zopakoval skutečnost, že nikdy nebude vůči Evropské unii neutrální, to vítáme. Bude samozřejmě neutrální vůči vládní správě zde v Severním Irsku. To byste neměli zaměňovat," sdělila předsedkyně Demokratické unionistické strany Arlene Fosterová.

Do odloučení Spojeného království od Evropské unie zbývá 92 dní. Johnson stále tvrdí, že se mu za tři měsíce podaří dojednat dohodu výhodnou pro Británii. Jeho předchůdkyně Theresa Mayová se o to neúspěšně pokoušela několik let.