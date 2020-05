Nezaměstnanost stoupla, ztráta práce postihla hlavně ženy a tato povolání

V prvním čtvrtletí letošního roku v Česku stoupla nezaměstnanost - oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 28,1 tisíce lidí ve věku 15 a více let. V drtivé většině případů se přitom jednalo o ženy. Počet nezaměstnaných žen se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zvýšil o 23,2 tisíce, zatímco mužů bez práce je "pouze" o 4,9 tisíce více.

Ve většině případů se jednalo o zaměstnance. Klesl ale i počet podnikatelů, a to jak těch, kteří dělají sami na sebe, tak i těch, kteří jsou zaměstnavateli. "Nejvyšší pokles zaměstnavatelů se projevil v odvětví velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel a zároveň ve věkové skupině od 45 do 54 let," uvedl ČSÚ.

Nezaměstnanost stoupla také například v oblasti průmyslu, příčemž pokles pracovníků zaznamenal především zpracovatelský průmysl. Ubylo pracujících i v zemědělství, lesnictví a rybářství. Naopak ale stoupla zaměstnanost například ve stavebnictví, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla či zdravotnictví a sociálních službách.

Obecná míra nezaměstnanosti v Česku však i přes její nárůst zůstala na hodnotě dvou procent. "První čtvrtletí letošního roku takřka nebylo poznamenané koronavirovou krizí. Převládaly ještě trendy z loňska, které směřovaly k mírnému snižování zaměstnanosti, nezaměstnanost v podstatě stagnovala," upřesňuje ČSÚ.

Údaje o nezaměstnanosti v dubnu ještě nejsou k dispozici, podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýny Křupkové však nedošlo k dramatickému nárůstu. "Ta čísla nejsou nijak závratně vysoká," řekla. Podle ekonomů se však situace může změnit. Svět totiž očekává ekonomickou recesi, bez práce by se mohlo ocitnout v ČR až půl milionu lidí. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: