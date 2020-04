V Česku poroste nezaměstnanost, půl milionu lidí může být bez práce

Česká republika byla před krizí dlouhodobě na čele žebříčku zaměstnanosti. Lidí bez práce byly v tuzemsku zhruba dvě procenta. To by se ale mohlo výrazně změnit. Svět očekává ekonomickou recesi, pětina Čechů má vážné finanční problémy a ekonomové odhadují až půl milionu nových nezaměstnaných.

"O práci se bojím jako každý, prodávám oblečení. Krize znamená komplikaci, vidím to na financích," popsala situaci prodavačka. "Určitě, člověk musí přemýšlet, jestli se obchod zase vrátí do těch samých kolejí," přidává se další.

Nejistota se ale vplížila i do jiných oblastí. "Mám výbornou klientelu, ale samozřejmě ty obavy jsou na místě," zazněl názor z kadeřnictví, na lehkou váhu neberou situaci ani v gastronomii. "Bojíme se o práci, protože máme už měsíc zavřeno. Nevíme, kdy přesně otevřeme," přiznali zaměstnanci v tomto sektoru.

Právě obory jako hotelnictví a gastronomie byly krizí zasaženy nejvíc. "Velká část populace se toho bojí, protože vnímají tu ekonomickou realitu, vnímají, že jsou v přímém ohrožení," vysvětlil psycholog Tomáš Morávek.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by měl pomoci program Antivirus. "Má za cíl to, aby lidé nebyli propouštěni. Aby nepřišli o práci a abychom se mohli během května vracet zpět do normálního života," vysvětlila.

Zatím zaměstnavatelé moc nepropouštěli. Jak je krize skutečně hluboká, bude prý jasnější příští týden. "Tam opravdu uvidíme, jak nám narůstá nezaměstnanost," řekla Maláčová. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) měla Česká republika celý minulý rok rekordně nízkou nezaměstnanost. A to jak z hlediska historie České republiky, tak v celosvětovém kontextu.

Teď se ale podle ekonomů situace zhorší a nezaměstnanost může stoupnout až k deseti procentům. "Postupně, nebude to hned. Je ale třeba počítat s tím, že už během několika měsíců může být v České republice bez práce zhruba půl milionu lidí. Na což opravdu nejsme zvyklí," poznamenal ekonom Lukáš Kovanda.

Lidé se tak snaží měnit práce a rekvalifikují se. "Hledají práci jinde. Když hledáme skladnické pozice nebo pozice do logistiky, tak se nám hlásí větší množství kandidátů právě z těchto ohrožených oborů," objasnil ředitel personální společnosti František Boudný. Podle psychologů je pak třeba nepodlehnout panice a snažit se situaci řešit realisticky.