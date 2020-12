Nizozemsko ruší lety z Británie, obává se šíření nového kmene viru

Zrušení letů po celé vánoční období vnímá tamní vláda jako „preventivní opatření“, kterým je potřeba „omezit“ potenciální další vystavení populace novému kmenu viru, který byl poprvé zjištěn ve Velké Británii a údajně je vysoce nakažlivý.

Nizozemská vláda s odvoláním na údaje místní zdravotní agentury uvedla, že podle předpokladu jde o stejný kmen viru, kvůli kterému britský premiér Boris Johnson vyhlásil nedávný lockdown.

Případ nákazy zmutovaným kmenem koronaviru byl v Nizozemsku detekován už na začátku prosince. S ohledem na situaci ve Velké Británii vláda uvedla, že případ bude dále vyšetřovat, aby se určilo, jak k infekci došlo a zda existuje více podobných případů.

Přestože Amsterdam zatím pozastavil pro cestující pouze letecké spojení, nevyloučil, že zákaz by mohl být rozšířen i na ostatní druhy přepravy.

As from Sunday 20 Dec 6:00 AM, there is a travel ban on passenger flights from the United Kingdom to the Netherlands. Flights are suspended until at least 1 January 00:00 AM. Travellers are advised to contact their airline or to visit https://t.co/deq33WSLKT for more information