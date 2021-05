Nošení roušek a respirátorů může mít zdravotní následky, tvrdí studie

Respirátory a masky způsobují syndrom vyčerpání. Při nošení ochrany úst a nosu dochází k poklesu kyslíku, který se koncentruje v plicích a člověk pociťuje únavu nebo nemůže dýchat. Podle výzkumu příjem kyslíku klesá až o 67 %, hladina oxidu uhličitého se může zvednout až na 82 %, tvrdí to studie německých vědců zveřejněná v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health.

Vědecká studie uvádí, že až 60 % lidí trpí v souvislosti s nošením roušek bolestí hlavy, někteří dokonce zvýšenou teplotou. Trvalé nošení ochranných prostředků tak může vést ke vzniku nových chorob, které jsou spojené s dýchacími cestami. Roušky také mohou u dívek zapříčinit vznik akné a iritaci kůže v místě, kde se ochranný prostředek nejvíce dotýká tváře.



Mnoho zemí zavedlo povinnost nošení respirátorů a roušek, aby se předešlo šíření koronaviru. Ochranné prostředky se tak staly nezbytnými na veřejných prostranstvích, v restauracích nebo v kancelářích. Německá vědecká studie ale uvádí, že nošení roušek a respirátorů, může mít i negativní následky.

"Ještě nedávno nebyly žádné výzkumy, které by dokazovaly, že roušky a respirátory mohou škodit. Cílem této studie bylo provést několik testů, které by prokázaly, že ochranné prostředky mají vedlejší účinky," stojí ve vědecké studii, která využila 44 experimentálních testů a shrnula 65 publikací.



Prezident České lékařské komory Milan Kubek nošení roušek podporuje, více v rozhovoru: