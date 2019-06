Nové destinace a větší zavazadla. To nás čeká při letech na dovolenou

Až 23 kilogramů si mohou na dovolenou zabalit ti cestující, jejichž cestovní kancelář má coby dopravce nasmlouvané české Smartwings, s nimiž na dovolenou létá většina českých turistů. Přitom v loňské sezoně mohli cestující mít zavazadlo vážící maximálně 15 kilogramů.

Oproti loňsku už ale nelze váhový limit u více cestujících slučovat. Dříve pokud cestoval například pár se 7 a 20kg kufrem, za nadváhu neplatil, přestože jedno ze zavazadel vážilo více než 15 kg. Nyní se při překročení váhy 23 kg u jednoho kufru platí 910 korun.

Vedle odbaveného mohou mít cestující i kabinové zavazadlo o hmotnosti až 8 kg a rozměrech 56x45x25 cm a osobní tašku, například kabelku či lap top, o rozměrech 40x30x15 cm vážící maximálně 3 kg. U jiných společností se mohou limity lišit, proto by se klienti vždy měli před cestou na limity pro zavazadla přeptat v cestovní kanceláři.

Novinka týkající se zavazadel čeká také na ty, kteří si od Smartwings koupí letenky samostatně například přes stránky společnosti. Letecká společnost sjednotila tarify s ČSA, jejichž jsou Smartwings majitelem, a nově nabízí i tarif, jehož součástí není odbavené zavazadlo.

"Pro zákazníky, kteří hledají nejlevnější cenovou nabídku letenek, nabízí Smartwings a ČSA balíček LITE, který umožňuje klientům cestovat pouze s kabinovým zavazadlem o hmotnosti 8 kg. Tarify PLUS a FLEX zahrnují v ceně letenky přepravu odbaveného zavazadla o hmotnosti 23 kg, kabinového zavazadla o váze 8 kg a osobní tašky na palubu o hmotnosti 3 kg," uvedla pro TN.cz mluvčí skupiny Smartwings Vladimíra Dufková.

Čeští cestující si mohou v létě vybírat i z nových destinací. Nízkonákladová společnost Ryanair v dubnu oznámila start 15 nových linek z českého hlavního města. Mezi nimi najdeme velká evropská města jako Kodaň, Paříž či Stockholm, i přímořské destinace jako italské Pescara, Pisa a Benátky, španělská Mallorka či chorvatský Zadar.

"Ryanair je rád, že může přesunout další dvě letadla do Prahy (kde bude mít celkem 4). Budeme mít v létě z Prahy 30 linek, včetně 15 nových destinací, a to do vzrušujících měst jako Kodaň, Marrákeš nebo Pisa," řekl v dubnu obchodní ředitel Ryanairu David O´Brien.

Smartwings podle Dufkové nabízejí letos pravidelné linky z Česka do více než 80 destinací. Na své si přijdou i ti, kteří chtějí cestovat mimo Evropu. Americké United Airlines otevřely linku na letiště Newark u New Yorku, s Air Arabia Maroc mohou cestující vyrazit do Casablanky, nově i přes léto také pokračuje linka Air Arabia do Šardžá ve Spojených arabských emirátech. Přehled všech novinek v letovém řádu najdete ZDE.

Před sezonou Smartwings představili také novou nabídku občerstvení na palubě, ta bude k dispozici na letech Smartwings i ČSA. "Skladbu palubního občerstvení BUY-ON-BOARD jsme letos rozšířili a ještě více vylepšili," uvedla Dufková. Zmínila třeba teplý francouzský quiche, španělské tapas či prémiová vína, která si nově mohou cestující zakoupit na palubě. Na rozdíl od mnoha dalších evropských společností dostanou cestující zdarma alespoň vodu do kelímku.