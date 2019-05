Zdarma jen voda! Čechy naštval nový ceník v letadlech SmartWings

Společnost SmartWings na svých stránkách zveřejnila jídelní lístek s občerstvením, které si můžete dopřát na palubě letadla. Podle Čechů jsou ale ceny nastřelené. "Nejlepší je ta instantní polévka za 80 korun. To je snad největší vtip od nich. Pěkná česká zlodějina,“ píše jedna z naštvaných diskutujících.

Mluvčí společnosti SmartWings tvrdí, že zákazníci jsou spokojeni. "Nabídka občerstvení a nápojů, které si cestující na palubách letadel na linkách SmartWings mohou v případě zájmu také zakoupit, a kterou jsme pro letošní rok vylepšili a významně rozšířili, je u cestujících velmi oblíbená. Dokazují to naše prodejní statistiky," uvedla pro TN.cz Vladimíra Dufková.

Na sociálních sítích nalezneme ale nenávistných komentářů v diskuzích mnoho. "Cena toho tvrdého chlastu není tak přemrštěná oproti Snickers nebo 0.33ml neperlivé vody za 60 korun. To je peklo, že i vodu mají mega drahou,“ píše cestující.

"Co se týče vody, předně je nutné říci, že na linkách SmartWings je voda podávána zdarma. Pokud má někdo zájem si láhev vody zakoupit na palubě letadla, tuto možnost má," pokračuje mluvčí Vladimíra Dufková.

Voda sice na palubě podávána zdarma je, ale jedná se o malý kelímek. Pokud chcete mít vlastní lahev, musíte si ji zakoupit.

Diskutované jsou i ceny takzvaných hlavních jídel. Cestující v diskusích popisují jednotlivé zkušenosti. "Nedávno jsem s nimi letěl do Malagy. Měl jsem hrozný hlad a udělal jsem tu chybu, že jsem si objednal malou pizzu za 85 korun. Škoda, že nemám fotku, ale nejedl by to ani sousedův vepř. Viděl jsem i pár baget, co si dávali ostatní. Jasně, strava v letadle není žádný zázrak, ale tohle byl výsměch," svěřil se se svými zkušenostmi další kritik.

O občerstvení nehovoří příliš lichotivě ani další cestující. "Udělala jsem úplně stejnou chybu a tu malou pizzu (quiche) jsem po dvou kousnutích vrátila. Okraje byly trochu opečený, aby se neřeklo, ale jinak komplet zmrzlé. No hnus. Konec toto."

Mluvčí ale opět hovoří ve prospěch společnosti. "Ohlasy na skladbu palubního občerstvení a nápojů na linkách Smartwings máme velmi pozitivní a cestující možnost hodně využívají," říká Dufková.

Podle Dufkové občerstvení předražené není. "Buy on Board (nakup si na palubě) koncept je v souladu se současnými evropskými standardy v letecké dopravě," uvádí mluvčí. Podle ní jsou ceny zcela srovnatelné s cenami ostatních evropských dopravců.



Dále objasňuje, že palubní prodej se uplatňuje zejména u kratších letů. U dlouhých - mnohahodinových letů - je jídlo a pití zdarma.