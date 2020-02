SROVNÁNÍ: Koronavirus už zabil v Číně více lidí než epidemie SARS!

Podle posledních čísel zemřelo v Číně na nový koronavirus už 361 lidí, což už je více, než v této zemi podlehlo viru SARS, pokud do součtu nepočítáme administrativní oblasti. SARS v letech 2002 a 2003 zavinil smrt celkem 349 Číňanů. Vyplývá to z čísel Světové zdravotnické organizace (WHO).





V Číně, v Hongkongu a na Tchaj-wanu bylo také nejvíce z celkem 8096 nakažených SARS. Dvě třetiny nakažených pocházelo z Číny a čtvrtina z Hongkongu a z Tchajwanu. Na virus zemřelo 299 obyvatel Hongkongu a 37 Tchaj-wanu.





Mimo Čínu a její administrativní území byla nejvíce zasažená Kanada se 43 úmrtími a Singapur s 33. Nemoc se dostala také do Evropy, nákaza se tehdy objevila v deseti státech – ve Francii, Německu, Itálii, Irsku, Německu, Rumunsku, Rusku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii. Jediná oběť byla z Francie.





SARS je zkratka pro těžký akutní respirační syndrom, jedná se také o koronavirus. Poprvé se objevil v Číně v listopadu 2002 v provincii Kuang-tung. Šíření epidemie se podařilo zabránit v létě 2003.

