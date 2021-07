Zemana kopírovat nebudu. Stříž se stal nejvyšším státním zástupcem

Nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž byl v úterý v Brně jmenován do funkce. Na úvod tiskové konference Stříž řekl, že o funkci nejvyššího státního zástupce neusiloval. Benešové pouze řekl, že pokud nenajde jiného kandidáta, tak se funkce ujme. Na pozici nechce dle svých slov zůstávat příliš dlouho. "Nechci kopírovat Pavla Zemana a být ve funkci 10 let," řekl Stříž. Je prý připraven na to, že nová vláda po volbách vybere jiného zástupce.

Tlaku ze strany ministryně Benešové se prý nebojí. Mezi Zemanem a Benešovou šlo podle něj spíše o osobní než pracovní spory. "Ona sama mi řekla, že mi do práce nebude hovořit. V souvislosti s nominací jsem nikomu nic nesliboval," uvedl.

Jeho cílem je zodpovědnost státních zástupců. "Kauzy s menším dopadem, důkazně jasné, mohou řešit sami, třeba dohodami o vině a trestu. Chci toho docílit postupně, metodikou a apelem," řekl. Velké personální změny prý neplánuje.

Úřad Stříž dočasně řídil už od 1. července, kdy Pavel Zeman ve funkci skončil. Předtím zastával funkci prvního náměstka. Očekává se proto, že bude pokračovat v práci Pavla Zemana a nebude provádět velké změny. To ostatně sám Stříž na tiskové konferenci potvrdil.

Opozici na Střížově jmenování vadí hlavně jeho minulost. Stříž byl totiž před listopadem 1989 člen KSČ a působil jako prokurátor u vojenské prokuratury. "Hanebná personální politika vlády Andreje Babiše a Jana Hamáčka. Vojenských prokurátorů se báli i komunisté a lampasáci. Jeden z nich se dnes, 32 let po listopadu 1989, stal nejvyšším státním zástupcem. Po volbách ho odvoláme," oznámil už v pondělí šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura (ODS).

Funkce nejvyššího státního zástupce je bedlivě sledována, protože má pravomoc obnovit důležité kauzy. Premiér Andrej Babiš přitom čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu stíhání v případu obnovil, bylo podle něj zastaveno nezákonně a předčasně.