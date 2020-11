Nový semafor Evropy. Návrat Čechů domů se komplikuje! PŘEHLED

Semafor se dotkne jak Čechů cestujících do zahraničí, tak i cizinců toužící po návštěvě české kotliny. Ve většině zemí na semaforu od tohoto týdne svítí červená barva, která signalizuje vysoké koronavirové riziko. O stanovení jednotných pravidel pro cestování v Evropské unii se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) usilovalo už od jara.



Mezinárodní semafor má tři barvy podle stupně covidového rizika. Zelená představuje nízké riziko. Občany státu se zelenou barvou nebude možné podle nových pravidel nikde v EU omezovat ve svobodném pohybu, uvedlo ministerstvo zahraničí. Občané z těchto států mohou přijet do České republiky bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu. Jediným státem svítícím touto barvou je v současné době Vatikán.



Oranžová barva představuje střední riziko. Cestující z těchto zemí mohou do Česka přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, které k nám přijíždějí za prací či studiem. Výjimku mají jen pendleři.



Nejvíce pozornosti by cestující měli dávat při cestách do zemí, které na semaforu svítí červeně. Tyto země představují vysoké epidemiologické riziko. Cestující z těchto zemí musí před vstupem do Česka vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do ČR absolvovat PCR test nebo karanténu. Červeně vedle Česka svítí například Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko či Francie nebo Velká Británie.



Semafor bude aktualizován každý pátek. Semafor neplatí pro cesty do zahraničí uskutečněné nejvýše na 12 hodin. Výjimku z testování mají také děti mladší pěti let. Cestující se ovšem musí řídit vnitrostátními opatřeními. "Při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země,“ upozorňuje ministerstvo zahraničí.

Nezávisle na semaforu se od dnešní půlnoci mění podmínky cest do Bavorska. Německý region zrušil pro české občany výjimku pro cestování s negativním testem. Nově je tak povinná desetidenní karanténa, kterou lze po pěti dnech ukončit negativním testem na covid.



Změnu barvy na semaforu je možné dosáhnout pouze čísly. Zelenou dostanou země, v nichž za poslední dva týdny nepřibude více než 25 nových případů na sto tisíc obyvatel a zároveň pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. Oranžová barva bude svítit na semaforu těm zemím, které mají méně než 250 pozitivně testovaných osob na sto tisíc obyvatel. Od pondělí jsou do této skupiny řazeny Německo, Dánsko, Baltské státy, Finsko, Švédsko, Norsko, Island, Řecko a Kypr. Do ruda zbarveny jsou státy s horší epidemiologickou situací.