Nový symptom? Muž šel k lékaři s bolestí varlat, zjistili mu koronavirus

Dvaačtyřicetiletému muži lékaři diagnostikovali koronavirus přesto, že neměl žádné respirační potíže. Do nemocnice se dostavil s bodavou bolestí varlat, která vystřelovala do břicha, hrudníku a zad. Protože byl v oblasti se zvýšeným rizikem nákazy, udělal lékař i test na koronavirus, ten vyšel pozitivní. Vědci teď zkoumají, jestli může virus napadat i mužské pohlavní orgány, jak naznačila již jedna čínská studie.

Vystřelující ostrá bolest přivedla dvaačtyřicetiletého muže z amerického státu Massachusetts k lékařům. Urolog, který jej vyšetřoval kvůli bolesti varlat, nic abnormálního nenašel. Stejně tak nic neodhalil rentgen hrudníku. Až na CT břicha, které bylo podle lékařů citlivé, se přišlo na poškození plic.

Zatímco byl pacient v nemocnici a lékaři jej léčili na zápal plic, informoval je obvodní lékař pacienta, který jej předtím léčil na zácpu, a když bolesti neodcházely, tak jej po osmi dnech poslal do nemocnice, že pacientovi vyšel pozitivní test na nový koronavirus.

Ten mu nechal udělat, protože se muž pohyboval v rizikovém prostředí, na konferenci v Bostonu, která byla zdrojem šíření nákazy nejen po Spojených státech, ale z Bostonu se následně nákaza dostala do Evropy a odtud pocházel i jeden z prvních zdrojů nákazy v Česku.

Nemocnice teď řeší, jestli se od pacienta nenakazili lékaři či další pacienti. Protože nevykazoval běžné symptomy koronaviru – kašel, zvýšenou teplotu, dušnost – ošetřovali jej lékaři bez respirátorů a na vyšetření čekal dvě hodiny v čekárně s dalšími pacienty. Lékaře pak zajímá, jestli nemůže být jedním ze symptomů onemocnění i bolest varlat.

"Až čas ukáže, jestli Covid-19 také ovlivňuje varlata, ale není to symptom, který by měli pacienti, které jsem ošetřoval. Pro většinu z nich byla varlata jejich poslední starost," řekl britskému listu Daily Mail urolog Richard Viney.

Čínští vědci dokázali, že virus využívá k napadení buňky receptor ACE2, přes něj se tak může dostat i do varlat. Lékaři z univerzity v Nankingu dokonce zveřejnili studii, v níž varovali, že by nový koronavirus mohl poškodit tkáň varlat. V další studii, která ale záhy zmizela z čínských stránek, byl apel, aby se vědci zaměřili na to, jestli koronavirus neměl negativní vliv na plodnost mužů.

"Zaměřit se na plodnost v této fázi pandemie by mělo malou hodnotu. Bylo by zajímavé, podívat se na dlouhodobý dopad na plodnost u těch, co se uzdravili, ale až tak za tři až šest měsíců," myslí si Viney.

Endokrinolog z Univerzity v Edinburghu Rod Mitchell uklidňuje, že spojování koronaviru s neplodností je zatím ryze v rovině teorie. "Některé viry jsou známé tím, že poškozují varlata a zhoršují plodnost, například příušnice. Ty způsobují bolest, zánět a otok varlat, někdy také zrudnutí pokožky. V tomto případě žádné otoky či záněty u pacienta s Covid-19 nejsou popsány," upozornil Mitchell.

Bolest varlat tak mohla být způsobena bakteriální infekcí, kterou pacient chytil ve stejnou dobu, kdy jeho tělo bojovalo s koronavirem, myslí si endokrinolog.