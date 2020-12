O české kapry není v zahraničí zájem! Stovky tun mohou skončit v kafilériích

Čeští rybáři řeší, co s kapry z vánočních výlovů. Až 80 % z nich se totiž obvykle vyveze do zahraničí. Jenže letos kvůli koronavirovým opatřením není o české ryby v zahraničí zájem.

Ještě při říjnových výlovech si rybáři letošní rok pochvalovali. "Co se týká kvality ryb, tak ta bych řekl, že je uspokojivá,“ řekl Josef Malecha z Rybářství Třeboň.



Teď jsou ale stovky tun vylovených kaprů stále na sádkách. Měli jít na export a skončit v zahraničních restauracích. Jenže ty jsou ve velké části Evropy kvůli protiepidemickým opatřením zavřené. "Měli jsme domluvený nějaký odbyt do Polska, kde nám slibovali nějakých 220 tun. Teď to snížili,“ stýská si Jiří Bláha z Blatenské ryby.



"Je potřeba Vánoci projít v nějakém běžným systému a doufat, že propady nebudou tak razantní, jak někteří předpovídají,“ doufá Jiří Janoštík z rybářství v Hodoníně.



Běžně jde do zahraničí až 80 % vylovených ryb. Teď je poptávka přibližně třetinová. "Ryby jdou hluboko pod nákladovými cenami zejména do Polska. Čistá cena bez dopravy je 35 korun,“ doplnil Bláha.



Aby byly ztráty co nejmenší, snaží se rybáři část ryb nechat zmrazit, nebo dodat do konzerváren. Část kaprů se vrací zpět do rybníků. Třeba v rybářství v Blatné očekávají v letošním roce ztráty až deset milionů korun.



Pokud se situace nezlepší ani na jaře, hrozí, že stovky tun ryb skončí v kafilériích. Rybáři tak doufají, že si alespoň co nejvíc Čechů kapra dopřeje během Vánoc. Ceny jsou stejné jako loni, tedy do 90 korun za kilogram.