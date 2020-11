O kolik si polepšíte bez superhrubé mzdy? KALKULAČKA vám to spočítá!

Na politické scéně nadále probíhají intenzivní diskuze o superhrubé mzdě. Její zrušení by někteří pocítili více, jiné méně. Lépe placené profese by čekalo výraznější navýšení čisté mzdy. Od určité hranice se ale počítá s vyšší sazbou daně.

Hranice ještě nebyla přesně stanovená. V září ministerstvo financí hovořilo o měsíční hrubé mzdě ve výši 141 764 korun. Od této částky by sazba daně činila 23 %, nikoliv 15 %. Drtivé většiny profesí v České republice se to však netýká.

"Pro nízko a středně příjmové zaměstnance chceme zavést 15% sazbu daně z příjmů, která se bude nově počítat z hrubé mzdy. Oproti stávajícímu efektivnímu zdanění ve výši 20,1 % se tak jedná o snížení daně o čtvrtinu. Tyto peníze zůstanou více než čtyřem milionům zaměstnanců na výplatních páskách," uvedla již v září ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Každý daňový poplatník si polepší o zhruba 5 procent svého čistého příjmu," říká ekonom Jan Černohorský. S každými 10 tisíci korunami hrubého čistá mzda stoupne přibližně o 510 korun. Procentuálně si tak většina profesí polepší stejně, v absolutních číslech ale bude navýšení odlišné.





Na kalkulačce níže si můžete spočítat, jak bude vypadat vaše čistá mzda po zrušení superhrubé mzdy a o kolik bude vyšší.

Redakce TN.cz sestavila rovněž přehlednou tabulku vybraných profesí, ve které ukazuje rozdíl mezi stávajícím platem a hypotetickým při zrušení superhrubé mzdy. Data pocházejí z Informačního systému o průměrném výdělku v 1. pololetí roku 2020 a ukazují nikoliv průměrnou hrubou mzdu, ale medián.

Medián je v podstatě prostřední hodnotou. Pokud by medián činil 30 tisíc korun, znamenalo by to, že polovina zaměstnanců by brala více a polovina méně než 30 tisíc.

Tabulka profesí a platů před a po zrušení superhrubé mzdy (v korunách českých):

Například plat prodavačky se pohybuje okolo 23 227 korun hrubého. Po odečtení daní jí tak každý měsíc na účtě přibývá 18 077 čistého. Bez superhrubé mzdy by její čistý plat ale činil 19 527 korun, což je o téměř 1500 korun více.

Středoškolský učitel si dle mediánu letos přišel na 41 393 korun hrubého, což vychází na 30 600 korun čistého. Po zrušení superhrubé mzdy by měl ale 32 700 korun, tj. o dva tisíce více.

Čím vyšší plat, tím větší navýšení čisté mzdy. Primář v nemocnici aktuálně vydělává 115 517 korun měsíčně, na účtě mu tak přistává 81 690 korun. Po změně zákona by měl 87 552, tedy o téměř šest tisíc korun více.

Jedinou profesí v tabulce, pro kterou by neplatila 15% daň, ale 23% je ředitel velké firmy či nejvyšší představitel ve veřejné instituci. Medián v roce 2020 činil 182 191 korun hrubého, což v čistém vychází na 124 650. I přes vyšší daň by si tento zaměstnanec polepšil, neboť by po zrušení superhrubé mzdy měl přes 133 tisíc čistého.