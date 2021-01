O osudu českých skiareálů se rozhodne ve čtvrtek, řekla Schillerová

Majitelé restaurací a dalších pohostinství by měli podle ministraně financí dostat kompenzaci, který by se vypočítávala podle počtu zaměstnanců. "Měli by dostat 400 korun na zaměstnance a den. Je to dotační program ministerstva průmyslu a obchodu, výzva bude vydána asi 15. ledna, bude se to nárokovat zpětně čili už od října," přiblížila Schillerová ve Snídani s Novou. Předpokládá, že náklady by se mohly vyšplhat na pět až šest miliard korun.

Videonávody ministerstva průmyslu a obchodu k novým kompenzačním programům:

Ptel, pipravili jsme pro vs vechny, kte mte kvli koronaviru v tchto mscch zaveno, videa, kde se dozvte, jakou finann pomoc mete od sttu erpat. pic.twitter.com/lxlKM6fO7H — Karel Havlek (@KarelHavlicek_) January 5, 2021

Majitel zavench restaurac a hospod mou erpat kompenzace z programu Covid gastro-uzaven provozovny. Schvlila to @strakovka. Podvejte se na video, najdete tam vechno potebn! pic.twitter.com/AUjd59Ova8 — Karel Havlek (@KarelHavlicek_) January 5, 2021

Roziujeme finann pomoc pro majitele zavench penzion a hotel. Co vechno mete erpat, najdete v tomto videu. Jsme v tom s vmi. pic.twitter.com/KKmERHIGMk — Karel Havlek (@KarelHavlicek_) January 5, 2021



Ve čtvrtek se také bude rozhodovat o osudu českých skiareálů. Na stole je možnost, že by se mohly otevřít. "Bude to na ministrovi zdravotnictví. Plně respektujeme jeho názor a doporučení, ale samozřejmě o tom povedeme debatu," uvedla Schillerová.



Ve stejný den představí ministr zdravotnictví také úpravu protiepidemického systému (PES). "Bude se hlavně sledovat obsazenost nemocnic. Jiné zásadnější změny jsem nezaznamenala," objasnila Schillerová.

Moderátorům také přiblížila schodek rozpočtu za loňský rok, ten se podle ní bude pohybovat mezi 370 a 380 miliardami korun, blíže ale k nižší hranici intervalu. Úterní tiskovou konferenci ministerstva financí budete moci sledovat na TN.cz od 16:00.