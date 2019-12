Jiný Silvestr: Zakázané ohňostroje, na náměstí vstup jen bez alkoholu

Zábavní pyrotechnika se dělí do tří kategorií nebezpečnosti F1, F2 a F3. Petardy si může pořídit pouze ten, komu bylo alespoň 15 let. U kategorie F2 je nutný věk alespoň 18 let a u F3 dokonce 21 let. Poslední kategorie je také prodejná pouze osobám s právní způsobilostí k práci s pyrotechnikou.

"Základním pravidlem pro nákup zábavní pyrotechniky je volba prodejce. Nakupujte ji pouze v kamenných obchodech, které se specializují pouze na tento druh zboží, nebo u prodejního stánku, umístěného v některém z nákupních středisek. Tyto stánky jsou převážně zřizovány právě těmito specializovanými obchody se zábavnou pyrotechnikou. Nikdy nekupujte zábavnou pyrotechniku ve stánku na ulici. Venku je vlhkost, která velmi negativně působí na funkčnost a bezpečnost těchto výrobků. Mnohdy může způsobit jejich selhání a v horším případě i neřízenou destrukci," varuje policie.

Prodej pyrotechniky bez povolení může prodejce přijít na desítky až stovky tisíc korun pokuty. Nezodpovědné zacházení s petardami posléze řeší policie. V tomto případě výše sankcí závisí na míře "provinění proti pořádku".

V Praze je odpalování petard a ohňostrojů omezeno vyhláškou, která zakazuje dělobuchy mimo 31. prosince a 1. ledna. Vyhláška zároveň obsahuje seznam míst, kde si pár petard odpálit můžete, aniž by vám hrozil postih.

Dělobuchy aktuálně nevadí například v Nuslích, Krči, Braníku, Michli nebo na Zličíně. V místech, kde platí zákaz petard, nahradí město tradiční ohňostroj promítáním. Za netradiční program, promítání přímo na Národní muzeum, Praha zaplatí zhruba dva miliony korun.

Ukázka videomappingu, který chystá na Nový rok město Praha.

V Brně plošný zákaz petard neplatí, ale město letos chystá výrazné omezení soukromých ohňostrojů. Plánuje totiž vlastní velkolepý program a to bez barevných jisker. Na náměstí Svobody, které je tradičním místem každoročních oslav Nového roku, bude zakázán vstup nejen s petardami, ale dokonce i s vlastním alkoholem.

Místní zákaz pyrotechniky na oblíbeném "Svoboďáku" sice vítají, ale zároveň se bojí, aby se ohňostrojové výbuchy nepřesunuly do jiných částí Brna. Městští strážníci s možným odpalováním petard v ulicích mimo náměstí počítají a plánují posílení hlídek.

V Českých Budějovicích omezuje zábavní pyrotechniku během roku vyhláška, která se ale nevztahuje na 5. a 6. prosince a 31. prosince a 1. ledna. Je také možné získat od města povolení pořádat ohňostroj v rámci soukromé akce. K příležitosti oslavy Nového roku město pořádá vlastní ohňostroj, který má trvat 14 minut a podkreslovat ho bude symfonie Z nového světa Antonína Dvořáka. Město za podívanou zaplatí 200 tisíc korun.

Případné stížnosti na dělobuchy a rachejtle odpalované mimo povolené dny, je dle dostupných informací možné směřovat na policii, obecní úřad v místě, kde k rušení klidu došlo, případně na vedení města či hasiče. Hasičský záchranný sbor a obecní úřad ale jako ohňostroj podle zákona vnímají pouze množství pyrotechniky nad 10 kg.

Plošný zákaz pyrotechniky platí například v obci Doksy, jedinou výjimkou je silvestrovská noc. Na základě podnětů od občanů se k plošnému zákazu připojila i města Znojmo a Liberec. Ve Znojmě je možné rachejtle odpalovat už jen na Silvestra a v době tradičního vinobraní. Liberec zakázal dokonce i vypouštění tzv. lampionů štěstí.

Naprostý zákaz pyrotechniky platí nově na celém území Krkonoš a ani oslavy konce roku nedostaly výjimku. Porušení zákazu může hříšníka přijít až na 10 tisíc korun. Nahradit ohňostroj například videomappingem se chystají i Pardubice a Karlovy Vary. O zákazu ohňostrojů uvažují i v Havlíčkově Brodě.