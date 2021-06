O tornádo nešlo! Škody na Lounsku měl způsobit jiný vzácný jev

Domy bez střech, povalené stromy. Tak to vypadá v obci Stebno v Ústeckém kraji, kterou v noci na pátek zasáhla silná bouře. Spolu s fotografií větrného víru vše nasvědčovalo tomu, že by mohlo jít i o další tornádo v Česku, nyní ale tuto informaci meteorologové vyvrátili.

"S nejvyšší pravděpodobností to vypadá, že to byl downburst. Jedná se o výtok velmi studeného vzduchu ve středu bouře, který bývá často doprovázen také poměrně masivním krupobitím, což se také v této oblasti stalo. Dokonce na některých místech byly kroupy i druhý den," sdělil TN.cz Radek Tomšů z útecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Jak vysvětlil Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR, tento jev dokáže napáchat podobné škody jako tornádo. I proto je obtížné tyto dva jevy od sebe rozlišit podle následků.

"Jde o přímý vítr, ale při strašně velké rychlosti, takže to může nadělat také velkou paseku a poznat škody, jestli to bylo tornádo nebo downburst, je problematické, protože vypadají hodně podobně. Rozbije to baráky, strhne střechy. Když zkoumáme škody, musíme najít něco typického pro tornádo – zkroucené věci nebo třeba kruhové stopy," vysvětlil.

Jeho slova potvrdil i sám Tomšů, který na místo osobně vyrazil. "Při tom výtoku ve středu bouřky dochází k velmi silným nárazům větru a ty pravděpodobně způsobily tyhle škody," dodal.

Že nešlo v případě Lounska o tornádo, dokazuje i další věc. "Kolegům se dostala do rukou pouze jediná fotka tornáda, které se tam mělo odehrát a ukázalo se, že jde o podvrh," objasnil meteorolog z ČHMÚ Martin Setvák. Někdo si podle něj dal práci s tím, aby vytvořil fotomontáž s tornádem z Ameriky.

Podle Zacharova je i downburst nepříliš častý meteorologický jev. "Vyskytuje se o malinko častěji než tornádo. Když se ale objeví na poli, nikdo si toho nemusí všimnout," objasnil.

Do Stebna dorazil v sobotu i premiér Andrej Babiš (ANO):