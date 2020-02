Pauza na cigárko, méně práce? Tohle na věčné spory říká právník

Už dlouho jsou kuřácké pauzy ve firmách velmi diskutovaným tématem. Mezi zaměstnanci se stále řeší, jestli by kuřáci neměli své cigaretové pauzy později napracovat. Nekuřáci totiž tvrdí, že ročně odmakají mnohem více než právě kuřáci. Ti se ale zase brání, že pracují i v době "kuřpauzy" a že jde jen o pár minut denně. Co na to říká právník?