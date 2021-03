Obavy se potvrdily! Počet lednových úmrtí v ČR zlomil historické rekordy

Leden 2021 trhá rekordy, co se počtu úmrtí v České republice týče. V prvním měsíci letošního roku zemřelo podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) téměř 16 tisíc obyvatel, tedy o 50 procent více, než je pětiletý průměr let 2015–2019.

V lednu letošního roku zemřelo 15,9 tisíce obyvatel, podle Českého statistického úřadu tento rekord dokonce překonal listopadové maximum (15,7 tis.) z podzimní vlny vysoké úmrtnosti. Není přitom pochyb, že na smutných statistikách se podepsala i epidemie koronaviru. V lednu přišlo o život 4610 lidí, kteří měli covid-19.

"Relativní nárůst počtu úmrtí oproti pětiletému průměru roků 2015–2019 však byl v listopadu výraznější (77 procent nad průměrem), neboť v tomto měsíci bývá obecně zemřelých méně. Vyšší počet zemřelých v lednu (oproti listopadu) podporuje obecně vyšší celková úmrtnost v prvním měsíci roku a také o jeden den delší měsíc," vysvětluje mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Od roku 1950 nebyl počet zemřelých v lednu nikdy tak vysoký jako letos. "Nejblíže mu byl údaj z roku 1970, kdy bylo v lednu, v době velké epidemie tzv. hongkongské chřipky, zaznamenáno 15,3 tis. zemřelých,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Nejvíce lidí, 571, zemřelo 6. ledna. Srovnatelná čísla pro první čtyři týdny roku se vloni přitom pohybovala v rozmezí 321 až 334 zemřelých.

Stejně jako při loňské podzimní vlně v lednu umíralo více mužů než žen, jejich míra úmrtnosti, která se opírá o počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel, se oproti lednovému průměru posledních pěti let zvýšila o 58 procent.

Co se věku týče, nejvyšší nárůst odborníci zaznamenali u mužů v kategorii 75 - 84 let - a to o 61 procent. U žen nad 64 let byl pak tento nárůst zhruba 32 až 33 procent.

"Počet zemřelých byl v lednu vysoce nadprůměrný ve všech krajích. Nejvíce převýšil průměr z let 2015–2019 v Karlovarském kraji, kde byl letos více než dvojnásobný. Počty zemřelých zde navíc jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů plynule rostly,“ upozorňuje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.