Oběti Epsteina tlačí na prince Andrewa. Chtějí, aby se přihlásil FBI

Princ Andrew čelí v posledních dnech velikému tlaku. Poté, co oznámil odchod z veřejného života, se na něho obrátili právníci žen, které obvinily zesnulého Jeffreyho Epsteina ze sexuálního obtěžování. Princ by měl podle obětí začít spolupracovat s americkou FBI a nečekat na předvolání. Měl by poskytnout důkazy, které by pomohly s vyšetřováním.

V pátek odjel princ Andrew s královnou Alžbětou II. do Windsoru ve Velké Británii. Dva dny poté, co se rozhodl odejít do ústraní. Kritice kvůli jeho vztahu s miliardářem Jeffreym Epsteinem však čelí dál. Podnikatel byl již několikrát obviněný ze sexuálního obtěžování nezletilých dívek. Právníci, které ženy zastupují, teď prince vyzvali, aby se sám přihlásil FBI. Podle nich má důležité informace k celé kauze.

Jedním z právníků je Gloria Allredová, která některé ženy zastupuje. Ta princi vzkázala, aby americké orgány kontaktoval neprodleně a bez jakýchkoliv podmínek. Podle některých se má také snažit očistit své jméno a nečekat na předvolání.

Další právník Mark Stephens zastupuje Virginii Giufreeovou. Ta prince Andrewa obvinila ze sexuálního styku. Epstein mu ji měl prý "půjčit", když jí bylo sedmnáct let. Buckinghamský palác obvinění popřel. Podle Stephense se však princ výpovědi pod přísahou nevyhne. "Otázka zní, kdy odpoví. Neexistuje žádný důvod, proč by FBI ani právníci z Virginie Roberts nemohli přijet do Velké Británie, aby od něho získali důkazy," citoval Stephense deník Scotsman.

Ve Spojených státech zároveň probíhá vyšetřování úmrtí Jeffreyho Epsteina. Toho dozorci našli v srpnu letošního roku mrtvého v jeho cele. Měl spáchat sebevraždu. Americký generální prokurátor William Barr prohlásil, že jeho sebevražda byla způsobena řadou chyb.

Dozorci, kteří měli Epsteina na starost, byli obviněni z padělání kamerových záznamů ve věznici. Během své hlídky měli být na internetu a spát. Miliardáře prý nekontrolovali dostatečně. Barr také sám osobně prošel záznamy kamer. Podle něho nikdo jiný v době sebevraždy do cely nevstoupil, uvedla BBC.

