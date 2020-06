V Indii za den zemřelo 2000 lidí na Covid-19. Němci mají rychle prchnout ze země

Indické úřady ve středu oznámily, že počet obětí koronaviru poskočil o více než dva tisíce a celkem nemoc v zemi zabila už bezmála 12 tisíc lidí. V reakci na to německé úřady vyzvaly své občany, aby zvážili, zda by nebylo lepší z Indie odjet pryč. Česko podobný apel nechystá, před cestami do regionu nicméně varuje.

Například jen v Bombaji podle statistiky přibylo ze dne na den 862 mrtvých na celkovou bilanci 3165 obětí. Místní úřady obří skok dávají na vrub blíže nespecifikovaným statistickým nesrovnalostem, píše britský Daily Mail.

V novém Dillí přibylo mrtvých o více než 400 a celkem jich je už přes 1800. Není nicméně úplně jasné, zda všechny nově nahlášené oběti nemoc zabila za posledních 24 hodin nebo zda nová oficiální bilance zahrnuje i nějaké mrtvé za delší časové období.

Indie je s více než 354 tisíci potvrzených případů nákazy čtvrtou nejhůře zasaženou zemí na světě. Experti nicméně upozorňují, že skutečná čísla jsou mnohem vyšší.

Problém zvládnout nápor pacientů má i řada nemocnic a Německo tak jako první země varovalo občany před dalším pobytem v Indii. Ministerstvo zahraničí jim rozeslalo zprávu, v níž občanům doporučuje, "aby oni a jejich rodiny velmi vážně zvážili, zda nedává smysl se dočasně vrátit do Německa či odjet do jiné země, která má zajištěný zdravotnický systém."

Podle ambasády mají pacienti s koronavirem či jinými závažnými nemocemi žádnou či jen velmi malou šanci být přijatí do nemocnice. A to zvyšuje zdravotní rizika spojená s pobytem v Indii.

České ministerstvo zahraničí se nicméně nechystá na krajany v Indii zvlášť apelovat, jako to udělali naši západní sousedé. "Pro české občany platí od propuknutí pandemie v Evropě doporučení necestovat do zahraničí mimo nezbytné případy. To se nevztahuje pouze na bezpečné evropské země na tzv. semaforu a země se středním rizikem nákazy (tedy na zelené a oranžové). Stejný přístup má k cestování mimo Evropu většina unijních států, i proto Evropská komise prodloužila uzavření vnějších hranic až do 1.7. To neomezuje cestování unijních občanů mimo EU, omezuje to nicméně cestování občanů třetích zemí do EU," vysvětlila na dotaz TN.cz mluvčí resortu Zuzana Štíchová.