Herec Oldřich Kaiser měl infarkt! V nemocnici bojuje o život

Herec Oldřich Kaiser prodělal infarkt a leží na jednotce intenzivní péče. O jeho zdravotním stavu informovalo ve čtvrtek divadlo Kalich. To také muselo několik představení, ve kterých Kaiser hrál, přesunout až na září.

Divadlo Kalich ve čtvrtek zveřejnilo příspěvek na svém facebooku, ve kterém svým fanouškům vzkázalo, že se několik představení bude přesouvat až na září, a to z důvodu zdravotních komplikací herce Oldřicha Kaisera.

"Pan Oldřich Kaiser leží na jednotce intenzivní péče s prodělaným infarktem myocardu," napsalo divadlo s tím, že herci přeje brzké uzdravení a lidem se omlouvá za komplikace.

Diváci se však nemusejí bát, že by o divadelní hry přišli. "Představení Ženy za pultem 2 z pondělí 22. července odehrajeme 4. září, představení Ženy za pultem 2 z úterý 23. července odehrajeme 5. září a představení kabaretu Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem ze středy 24. července odehrajeme 7. září. Pro všechny dny platí původní čas začátků v 19:30 hodin," doplnilo divadlo.

Všechny zakoupené vstupenky na tyto představení jsou platné bez nutnosti výměny. "Komu by změna termínu nevyhovovala, může si vstupenky vyměnit na jakékoli jiné představení Hvězdného léta pod žižkovskou věží, nebo mu bude vráceno vstupné, a to v místě zakoupení vstupenek nejpozději do 8. srpna 2019," dodalo divadlo Kalich.

Zdravotní problémy měl herec Oldřich Kaiser už v roce 2017, kdy strávil Vánoce na jednotce intenzivní péče. Měl v té době problémy s krční páteří.

Herce si diváci mohou pamatovat z řady scének, které sehrál s Jiřím Lábusem například v Ruské Ruletě. Zářil také v trilogii Slunce, seno nebo ve filmu Po strništi bos či Mazaný Filip.