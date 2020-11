Obřích dluhů se zbavíte rychleji! Oddlužení by mělo trvat jen tři roky

Nejdůležitějším bodem novely je zkrácení doby z dosavadních pěti let na tři roky. Už od dubna se zpřístupnilo pětileté oddlužení všem fyzickým osobám bez ohledu na to, jestli mají dluhy z podnikání. Zkrácené tříleté oddlužení je prozatím vyhrazeno pro vybrané kategorie zranitelných osob, nově se navrhuje zpřístupnit zkrácenou lhůtu všem bez rozdílu.

Novela by také měla usnadnit vstup do oddlužení dlužníkům s exekucemi. "Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení. Dlužník proto nebude nucen po provedení exekučních srážek uhrazovat výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky," vysvětlil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Včasnému osvobození dlužníka by neměly bránit případné průtahy při zpeněžování majetku. V novém procesním schématu oddlužení lze dlužníka osvobodit, přestože v okamžiku splnění předpokladů pro osvobození dosud nebylo dokončeno zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty.

"Práva věřitelů jsou v novém procesním schématu insolvenčního řízení chráněna stejně účinně jako v současné právní úpravě. Schopnost dlužníka splácet nezajištěným věřitelům alespoň tolik, kolik činí pohledávky insolvenčního správce, zůstává podmínkou povolení oddlužení i nadále," doplnil Řepka.

Poctivost dlužníka se vyžaduje po celou dobu trvání insolvenčního řízení. V opačném případě mu hrozí zejména zrušení schváleného oddlužení nebo odejmutí přiznaného osvobození.