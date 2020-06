Od smrti černocha Floyda uplynul měsíc, prošla reforma policie

Celé Spojené státy čekaly na zákon, který by změnil postup policistů během zákroku. "Přesně před měsícem změnil George Floyd svými posledními slovy - Nemůžu dýchat, chod dějin. Sněmovna dnes tímto zákonem uctila jeho život a životy všech zabitých policejní brutalitou a zároveň slíbila, že už se nic podobného nebude nikdy opakovat," hřímala předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Reforma by měla zjednodušit stíhání policistů, kteří použijí nepřiměřené násilí. Zakazuje také provádět škrtící chvaty. S tím ale nesouhlasí republikáni, kteří ovládají Senát. Tam reforma míří teď. Zároveň přišli s vlastní verzí.

"Za zavřenými dveřmi nelze dosáhnout shody ohledně policejní reformy. Demokraté dnes v Senátu hlasovali proti debatě o reformě. Tím zemi ohrožují. Vezměme návrh na stůl a diskutujme o něm, dokud nebudeme připraveni hlasovat o jeho konečné podobě," říká senátor Mike Lee.

Republikánům na demokratické verzi dále vadí, že podrývá policejní autoritu a omezuje imunitu amerických policistů. Demokraté zase kritizují republikánský návrh jako málo obsáhlý. Obě strany se shodují, že je potřeba policisty kontrolovat třeba kamerami na uniformě, zlepšit policejní výcvik a lynčování hodnotit jako federální zločin.

Za použití škrtícího chvatu byl nově obviněn newyorský policista. Ten minulý týden několik sekund škrtil černocha při zatýkání. K činu se přiznal. Obvinění čelil už v roce 2016 poté, co podezřelému uštípl zbraní zub.

"Dnešek je krokem ve správném směru, ale stále nás čeká dlouhá cesta. Ten strážník by měl být ve věznici. Měl by sedět v cele čtyři krát čtyři a přemýšlet o tom, co udělal," myslí si aktivista Kevin McCall.

Záznam ze smrti George Floyda rozpoutal vlnu násilí a protestů ve stovkách amerických měst. Rozšířily se například i do Británie, Francie, Dánska nebo Německa. Jejich součástí se stalo i strhávání soch a pomníků, které symbolizují rasistickou a koloniální minulost.