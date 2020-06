Odměna za vysvědčení? Obec u České Lípy žákům rozdala tisíce!

V Kravařích na Českolipsku si obec pro žáky, kteří opouští základní školu, připravila celkem hodně nezvyklé odměny- a to třináct a půl tisíce korun. Pro to, aby žáci tuto slušnou finanční částku získali, ale museli splnit dvě podmínky.

Vysvědčení a peněžní dary děti dostanou ve Vísecké rychtě - největším roubeném stavení v Česku. Kdo by se neradoval, když k vysvědčení ještě dostane slušnou sumu. Má to ale dvě podmínky, které musí žák dodržet během celých devíti let strávených na základní škole.

"Nesmí mít sníženou známku z chování a nesmí být ani řešeni policí, protože ta by to odložila. Prospěch tam roli nehraje. Každé dítě je nějaké. Je to motivace. Zůstaňte v Kravařích, chovejte se slušně a dostanete 13 a půl tisíc korun," vypočítává starosta Vít Vomáčka.

Každé dítě, které nastoupí do tamní školy, dostává měsíčně od obce na virtuální účet 150 korun. A na konci 9. třídy pak celou částku najednou. Letos to byly čtyři děti.

A budoucí studenti už vědí, co s nimi. "Koupím si za to učebnice. A budu si šetřit dál," slibuje Jaroslav Lachman. Ne každému se to povede. Třeba když jedna z tamních žákyň sebrala v obchodním domě čokoládu a krádež řešila policie, o peníze přišla. A rázem to byla nejdražší čokoláda ve střední Evropě.

Obec s osmi sty obyvateli v minulosti proslula mnoha osobitými výstřelky. Třeba když začala zveřejňovat jména zlodějů a vyhrála spor s úřadem na ochranu osobních údajů. Nebo nápisem připomínajícím slavný Hollywood.