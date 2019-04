ODS ztratila poslankyni. Fiala nás urazil, tvrdí ženy ve sněmovně

ODS zažila skutečně škaredou středu. Poté, co poslanci na plénu odvolali Václava Klause mladšího ze školského výboru, se poslankyně ODS Majerová Zahradníková obula do vlastních řad. Předseda Fiala to pak vysvětloval tím, že je snad do Václava Klause mladšího zamilovaná - a reakce na sebe nenechala čekat.

Že je rozhodnutá z klubu odejít, prozradila Majerová Zahradníková ve středečním vydání Televizních novin. Ve čtvrtek do sněmovny nedorazila. Z jednání se omluvila z osobních důvodů.

"Cítím se, že jsem se nadechla po dlouhé době. Když cítíte, že někteří kolegové se vás málem bojí oslovit, aby náhodou nebyli nařčeni z toho, že se s vámi baví, tak si řeknete, jestli by koneckonců nebylo lepší to ulehčit všem," řekla ve čtvrtek televizi Nova.

Václava Klause mladšího dlouhodobě podporuje a ve středu odmítla hlasovat i pro jeho odvolání ze školského výboru. Podle ostatních poslanců ale měla své rozhodnutí nejprve konzultovat s vedením - a teprve potom ho oznámit veřejně.

"To naznačuje, že v ODS nejsou příliš dobré vztahy," varoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Poslanec ODS a místopředseda poslaneckého klubu Marek Benda si myslí, že odloučení ODS a Majerové Zahradníkové bude pokračovat. "Předpokládám, že pokud se takhle rozhodla, tak že nepochybně opouští nejen poslanecký klub, ale že nám za chvíli sdělí, aby si znovu užila těch televizních obrazovek, že opouští ODS," řekl Benda.

"Kdyby se tohle stalo mně jako předsedovi klubu a v přímém přenosu mi někdo oznámil, že vystupuje z klubu, tak by mě to mrzelo a považoval bych to za nestandartní," řekl šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka.

Výrok Petra Fialy ale některé ženy ve sněmovně urazil a kroku poslankyně Majerové Zahradníkové se prý vůbec nediví.

"Urazilo mě to nejenom za ni, ale i za všechny ženy, které tam sedíme. Máme tady všichni stejnou možnosti říci, co cítíme, a já cítím, že by se měl pan Fiala omluvit. Nejen paní poslankyni, ale nám všem ženám ve sněmovně," žádá poslankyně Miloslava Rutová z hnutí ANO.

O osudu Majerové Zahradníkové se rozhodne v úterý na jednání poslaneckého klubu. Majerová Zahradníková mezitím už dostala nabídku vstoupit do strany, kterou plánuje Václav Klaus mladší. Sama zdůrazňuje, že je stále členkou ODS.

Fiala omluvu nechystá

Že by se za svá slova omluvil, předseda ODS Petr Fiala nezvažuje. "Nebylo to myšleno nějak urážlivě a věděl to každý, kdo u toho rozhovoru byl. Nevím, na co paní poslankyně reagovaly. Snažil jsem se ji neponížit tím, že bych komentoval její výroky ve sněmovně. Snažil jsem se to odlehčit, brát to trochu s nadhledem a mávnout nad tím rukou. Sama říká, že má hluboký osobní vztah na Václava Klause a ten převážil nad její loajalitou k ODS a slibem, který dala voličům, že bude hájit zájmy a postoje ODS," řekl pro TV Nova Fiala.

Upozornil, že za výroky o židovských transportech se Václav Klaus mladší neomluvil. Od Majerové Zahradníkové zatím její rozhodnutí osobně neslyšel, poslankyně ale poslala ve čtvrtek textovou zprávu předsedovi poslaneckého klubu Zbyňku Stanjurovi, kde své rozhodnutí potvrdila. Aby zůstala, ji Fiala přemlouvat nebude. "Já toto rozhodnutí respektuji, my jsme ji nevyháněli, ale ani ji nebudeme v jejím rozhodnutí bránit," řekl Fiala.

Majerová Zahradníková zatím zůstává členkou ODS. Její vyloučení by podle Fialy bylo případně na místní organizaci. "Nedovedu si představit, že by někdo nebyl členem našeho poslaneckého klubu a byl členem naší strany. Paní Majerová Zahradníková sama říká, že zvažuje vstup do nového subjektu Václava Klause," dodal Fiala.