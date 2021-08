Odveta za teror v Kábulu. Dron USA zabil plánovače Islámského státu

"Americké vojenské síly dnes provedly protiteroristickou operaci proti plánovači ISIS-K (odnož Islámského státu - pozn. redakce). Nálet bezpilotního letounu se odehrál v afghánské provincii Nangarhár," uvedl podle CNN mluvčí vrchního velení Bill Urban.

Doplnil, že podle prvotních informací vše nasvědčuje tomu, že se podařilo cíl odvetného úderu zabít. "Nevíme o žádných obětech z řad civilistů," uvedl armádní mluvčí. Podle zdroje obeznámeného s celou operací misi proti ISIS-K posvětil přímo prezident Joe Biden.

Americká armáda o protiúderu informovala přibližně 24 hodin poté, co Biden v projevu slíbil odvetu za čtvrteční teroristický útok, při němž zahynulo 13 příslušníků amerických ozbrojených sil a nejméně 170 dalších lidí, kteří se snažili dostat na kábulské letiště a pryč ze země.

"Neodpustíme a nezapomeneme. Budeme vás pronásledovat a donutíme vás zaplatit. Odpovíme silně a precizně v místě a čase, který si sami zvolíme" hřímal ve čtvrtek Joe Biden z Bílého domu. Američané navíc varovali, že je pravděpodobné, že v Kábulu v blízké době dojde k dalšímu teroristickému útoku.

Zatím stále pokračuje rozsáhlá evakuace z kábulského letiště, na které dosud dohlížejí američtí vojáci. Ti by se odsud měli stáhnout do konce srpna, tedy do úterka.

Připomeňte si teror na kábulském letišti v páteční reportáži TV Nova: