Opatovem se potřetí prohnala voda s bahnem. Místní jsou už zoufalí

Bílkovi to schytali jako první a nejvíce. Zničený mají dům, zahradu i auta. Nikam se nedostanou, jediná příjezdová cesta je také poničená. "Tady se to valilo dolů přes terasu, my to máme všechno zničený," říká David Bílek. Podobně jsou na tom ve vesnici desítky rodin.

Po sobotní večerní bouřce ještě v neděli ráno tekla voda s bahnem ulicemi Opatova. Místní jsou už unavení. Za pouhý týden se jim totiž voda s bahnem z okolních polí prohnala vesnicí potřetí.

Za vše podle opatovských mohou tamní zemědělci. Pole nad vesnicí čerstvě zorali, jenže okolo něj nevyseli dostatečný pás trávy, která by velkou vodu zadržela.

Obec teď bude chtít, aby zemědělci přijali ještě další protipovodňová opatření. Třeba aby vykopali okolo pole nějaký odvodňovací kanál. Škody, které se vyšplhají podle odhadů do miliónů korun, po nich chtějí vymáhat.