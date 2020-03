Opatření, která nemají u nás obdoby. Tohle vše je kvůli koronaviru zrušené!

Školy

Od středy se ruší výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách. Výjimku představují mateřské školy a další zařízení pro děti předškolního věku, které se vláda rozhodla nechat v provozu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) se jedná o daleko menší kolektivy, než je tomu například u základních škol. Jejich uzavření by mělo navíc zásadní dopad na rodiče.

Vysoké školy mají podle premiéra Andreje Babiše (ANO) postupovat podle zákona, kterým se řídí. Prozatím je převentivně uzavřené České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které sídlí v Praze 6, kde se objevilo několik případů nákazy koronavirem.

Kvůli studentce, která byla v kontaktu s nakaženou osobou, se dočasně zavřela i Vysoká škola ekonomická (VŠE). Zrušení výuky nově oznámilo i Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Hromadné akce

Od úterní 18. hodiny až do odvolání začne platit zákaz soukomých i veřejných akcí s více než 100 účastníky. Omezení se týká všech kulturních akcí od divadla, přes koncerty až po filmová a další představení.

Zakázány budou:

-náboženské, spolkové a tradiční akce

-výstavy

-slavnosti

-poutě

-ochutnávky

-trhy a veletrhy

-plesy a další společenské události

-dále také veřejná shromáždění včetně demonstrací

-opatření platí i pro taneční akce včetně diskoték a klubů.

Svou premiéru ruší například nový český film 3Bobule, který měl do kin přijít 12. března. "Je nám to samozřejmě líto. Těšíme se na co nejbližší termín, kdy budou moci 3Bobule rozdvat radost, zvláště v této smutné době," uvedl producent filmu Tomáš Vican.

Zákaz se dotkl i sportovních akcí nad 100 účastníků. Ty se budou moci nadále konat, nicméně bez diváků. Bude tak záležet na pořadatelích, jestli se zápasy a další sportovní akce uskuteční.

Zákaz se nevztahuje na zasedání a schůze ústavních činitelů, orgánů veřejné moci či soudů, které se konají na základě zákona. Například Poslanecká sněmovna nadále bude moci zasednout v počtu nad 100 lidí.

Nemocnice

Od úterý rovněž platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnic. Výjimkou představují oddělení, kde je péče poskytována dětem, rodičkám, nesvéprávným lidem a pacientům v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. Návštěvy jsou zakázané i v domovech pro seniory, kteří jsou nejzranitelnější skupinou obyvatel.

Restaurace a nákupní centra

Restaurace a obchodní centra se zavírat nebudou - zatím k tomu není podle ministra zdravotnictví důvod. "Problém je, pokud se lidé koncentrují na jednom místě v rámci plesu, taneční akce, společenské události, sportovní události. Nejsou až takový problém místa, kde lidé korzují," zdůvodnil rozhodnutí Vojtěch.

Vláda zatím nezvažuje ani omezit cestování hromadnou dopravou. "Jedná se o jednorázové akce, jednorázovou koncentraci lidí," vysvětluje Vojtěch.

Od soboty platí rovněž povinná domácí karanténa pro všechny, kteří se vrací z Itálie. Toto nařízení se ale některým Čechům nezamlouvá. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: