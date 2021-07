Změny zkomplikovaly mladým život! Covid pasy nečekaně zčervenaly

Uznání bezinfekčnosti místo po třech týdnech od první dávky očkování nově až po 14 dnech od podání dávky druhé zkomplikovalo mnohým lidem plány na léto. O zpřísnění opatření rozhodla vláda minulý týden kvůli obavám z rostoucího počtu případů nákazy covidem-19. "Epidemická situace v Česku začala stagnovat, v Praze se zhoršuje. Pohybujeme se kolem 30 až 40procentního nárůstu případů,“ řekl před týdnem na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Při návštěvě restaurací, bazénů nebo třeba kadeřníků se tak lidé opět musí prokazovat negativním testem. "Už mě to nebaví, štve mě to. Nechala jsem se naočkovat první dávkou, abych od tohohle měla klid a teď zase musím čekat než dostanu druhou dávku. Je to demotivující," řekla TN.cz 35letá Iva z Prahy.

Změna pravidel teď řadě lidem přináší problémy i v cestování. Příkladem je i 26letá Tereza z Kutné Hory, která plánovala svatební cestu do zahraničí, hned druhý den po obřadu. Kvůli vládním změnám teď ale neví, jestli se s manželem za hranice vůbec dostanou. Pár při plánování termínu svatební cesty vycházel z původních pravidel pro cestování, kdy stačilo mít alespoň tři týdny po první dávce očkování.

"Raději jsme ani nekupovali letenky, protože některé cestovní kanceláře, když pak nenaplní letadlo, cestu zruší. Místo peněz pak lidem dávají poukázky. Tomu jsme se chtěli vyhnout,“ popsala Tereza důvod, proč se rozhodli cestovat jen autem do nedalekého Chorvatska a Slovinska.





Jenže nové podmínky teď umožňují cestovat až po uplynutí 14 dnů od aplikace druhé dávky. Pokud tohle český turista nesplňuje, musí na hranicích předložit negativní PCR test, ne starší, než 72 hodin. I tady ale může nastat problém. Cestovat totiž chtějí hlavně mladí lidé. Přitom právě generace mezi 16 a 29 lety se mohla k očkování první dávky registrovat až od 4. června. Většina z nich tedy dvoutýdenní podmínku od podání 2. dávky vakcíny nemůže splnit.

"Přijde mi, že nás mladé lidi ta nová pravidla docela diskriminují. Chápu, že stát nemůže ignorovat zhoršující se situaci kolem covidu, ale pokud po nás stát něco chce, měl by také zajistit, aby nás to neomezovalo. Neumím si teď představit, že budu muset hned po svatbě nebo ve svatební den letět na testování, abych mohla na už naplánovanou svatební cestu vůbec vyrazit,“ popsala TN.cz Tereza.

Navíc ani PCR testování teď není bez komplikací. Do odběrových míst totiž i kvůli letním dovoleným míří mnohem více lidí a na volný termín testování tak v některých menších městech čekají i několik týdnů. Samotný výsledek testu pak řada odběrových míst nestíhá dodat do původně garantovaných 24 hodin.

“Ještě minulý týden ve čtvrtek i v pátek jsme byli schopni to dávat lidem vědět do 24 hodin. Ale vzhledem k tomu, že ten nárůst je teď opravdu velký, tak to teď garantujeme do 48 hodin. Termíny na testování jsou třeba v Novém Jičíně, Brně nebo ve Frýdku Mýstku plné teď tak do konce července,“ řekla TN.cz mluvčí laboratoří společnosti Spadia Simona Součková.

Termín testování je tak vhodné si zarezervovat s větším předstihem před odjezdem. “Kromě toho, že lidé musí počítat s těmi 48 hodinami, tak by ale také měli počítat s dostatečnou rezervou na stažení všech potřebných dokumentů z mezinárodního serveru Óčko,“ popsala Součková.

Řada lidí totiž vyráží na dovolenou do Chorvatska autem aniž by jim už přišlo potvrzení o výsledku testu. Pak jen stačí, aby neměli signál nebo se zasekl systém a potvrzení nemusí dostat včas. Hrozí pak, že nebudou vpuštěni do letadla nebo přes hranice a dovolená je zkažená.