Opice na sopce, mlok bez plic. Vědci loni popsali stovky nových druhů

Vzhledem k tomu, že se klimatická krize neustále vyvíjí, nikdy nebylo důležitější dokumentovat život kolem nás. Loni navíc došlo k výraznému zpomalení činnosti muzea, které bylo zavřeno nejdéle za celou jeho 139 let trvající historii. To nicméně neodradilo vědce v jejich dalším vědeckém bádání.

Vrcholem tohoto roku byl objev nového druhu opice, žijící na úbočí vyhaslé sopky v Myanmaru. Opice dostala jméno Popa Langur po hoře, na které se nachází, a bylo zjištěno, že ve volné přírodě se nachází už jen 200 až 260 jedinců. Ihned ji tak označili za kriticky ohrožený druh.

"Doufáme, že pojmenování druhu pomůže při jeho zachování,“ říká Roberto Portela Miguez, hlavní kurátor pro savce v londýnském muzeu, který pomohl popsat nový druh.

A "new" species of primate was discovered in Myanmar, and scientists say it is already facing extinction.



The Popa langur has been around for at least 1M years but is very reclusive. Due to habitat loss by logging and agriculture, there are now just 200-250 left.



