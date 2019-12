Opilci ve vlaku kouřili a močili v uličce. Tohle vzkázaly České dráhy

Úroveň ve veřejné dopravě je často otřesná, přesvědčil se o tom i čtenář TN.cz, který v pátek 13. prosince cestoval vlakem Českých drah z Olomouce do Přerova.



Cestu mu znepříjemňovala skupinka vesele popíjejících mužů, jeden z nich v uličce vlaku kouřil, další se přímo v ní vymočil, když se mu nepodařilo dostat se k funkční toaletě. Pasažér proto na jejich chování upozornil vlakový personál, a doufal, že za prohřešky proti přepravnímu řádu budou v další stanici z přepravy vyloučeni.

Místo toho, aby smolný den nastal pro vypečenou partičku, smůlu měl on. Průvodčí totiž údajně celou situaci odmítl řešit. "Kdybyste pracoval u drah takovou dobu jako já, tak vás taková situace nerozhodí," reagoval na stížnost cestujícího. Toho ale odmítavá reakce zaskočila a dožadoval se opakovaně zjednání nápravy, celou situaci dokonce začal natáčet.

Na celé video se můžete podívat zde:

Místo jakékoli akce se ale dočkal spíše kritiky. "Vy asi jedete poprvé vlakem," snažil se ho průvodčí znovu odbýt. "Proč se o to vůbec zajímáte? Proč sem furt lezete? Proč se neseberete a nejdete domů?" je slyšet ve videu útoční tón další z průvodčích. "Víte vy vůbec, jaké to je, pracovat u drah a řešit s lidmi takovéto problémy?" zní i její rezignovaný postoj.

Dle vlakového personálu je podobné chování cestujících zřejmě u národního přepravce již normou, která si nezaslouží jejich pozornost. Nezasáhla dokonce ani ochranka, která byla ve voze přítomna. Za bezpečnostní služby přitom České dráhy platí soukromé firmě, ročně je to vyjde na desítky milionů korun.

"Asi bych pochopil, že by s danou situací nic moc nenadělala starší paní průvodčí někde v osobním vlaku pryč od civilizace, ale nechápu to u rychlíku, kde je přímo sekuritka. Co víc se musí stát, aby byl tento odpad vyloučen z přepravy?" komentuje rozhořčený cestující své video i nepříjemný incident.

"Podobnou situaci jsem zažil asi před měsícem ve vlaku jiného dopravce cestou do Prahy, kdy stevardi nechali zastavit vlak mimo pravidelnou zastávku ve stanici někde před Pardubicemi, a asi osmičlennou problémovou skupinku bez debat vyhodili. V dnešním případě však byli slušní cestující personálu ukradeni," cítí se dotčeně autor videa.

A co na celý incident říkají přímo České dráhy? Ty ústy svého tiskového oddělení vzkázaly, že personál sepsal hlášení a vše se vyšetřuje.

"Omlouváme se zákazníkům za komplikace spojené s touto událostí. Případ prošetříme a přijmeme opatření, aby se takové situace neopakovaly," reagoval na dotaz TN.cz mluvčí dopravce Radek Joklík. Jaká opatření to mají být, ovšem nespecifikoval. Stejně tak nereagoval na dotazy týkající se chování vlakového personálu.