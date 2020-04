Chaos, zmatek, hádky. Opozice tepe vládu, chce konec Vojtěcha či Babiše

Chaos a zmatek. Tak hodnotí opozice počínání vlády v posledních dnech.

"Je to samozřejmě i v dobách nouzového stavu naprosto nepřijatelné, protože zákony platí pro všechny - včetně vlády,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle opozičních stran ministři od začátku předkládají veřejnosti výroky, které ještě nemají prodiskutované ani mezi sebou.

"Není jednotné místo, odkud by se odpovídalo, co platí, co neplatí a podmínky se mění za pochodu. To vlastně vypadá, že vláda neví, co dělá,“ sdělil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

"Zmatečně informují, takže veřejnost už se v tom vůbec nevyzná, co vlastně platí a co je třeba dodržovat,“ dodala Pekarová Adamová.

"Ty vzkazy, které chodily z vlády ať už prostřednictvím tiskovek nebo twitteru, byly šílené a dohadovali se sami ministři, na čem se vlastně na vládě usnesli,“ uvedl místopředseda hnutí STAN Jan Farský.

Podle ODS se kabinet dopustil i logických chyb. Naopak oceňují uvolňování opatření.

"Otázka je, jestli s tím zase nebude spojený zmatek tak, jako byl v těch předchozích opatřeních, kdy vláda ze dne na den rozhodla,“ informoval místopředseda ODS Martin Kupka.

Až skončí pandemie, bude prý opozice žádat demisi premiéra či ministra zdravotnictví.

"Teď když máme stále krizovou situaci, tak bychom se měli všichni soustředit na to, jak ji nejlépe zvládnout,“ uvedl poslanec Jakub Michálek (Piráti).

Opoziční poslanci vládu také vyzývají, aby se teď soustředila především na odškodnění živnostníků.

