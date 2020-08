Opoziční aktivisty našli mrtvé. Zabili se sami, tvrdí běloruský režim

Od běloruských voleb uplynuly už více než dva týdny, demonstrace proti znovuzvolení prezidenta Lukašenka ale pokračují. Na náměstí v Minsku se do poklidných protestů zapojily tisíce lidí.

Během demonstrací podle oficiálních zdrojů zatím zemřeli tři lidé. Obětí policejní brutality ale nejspíš bude mnohem víc. Otázky vzbuzuje smrt dvou opozičních aktivistů - jednoho našli oběšeného v parku, tělo druhého objevili v řece. Oba měli podle úřadů spáchat sebevraždu.

"Nikdo tomu tvrzení nevěří. Nikdo za to neponese odpovědnost, a to je na tom to nejostudnější," zuří Alexander, kamarád oběšeného aktivisty Nikity Krivtsova.

V ulicích Minsku se v úterý sešly i stovky zastánců prezidenta Lukašenka, kteří ho nazývali otcem. Z exilu se za Bělorusy snaží bojovat hlavní opoziční uchazečka o prezidentské křeslo - Svjatlana Cichanouská. Ta se včera prostřednictvím internetu spojila s europoslanci.

"Bělorusko povstalo. Začala mírová revoluce. Požadujeme dodržování základních práv, osvobození politických vězňů a zastavení násilí ze strany úřadů," řekla opoziční lídryně.

Kvůli napjaté situaci v zemi spolu mluvili také ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a náměstek amerického šéfa diplomacie Stephen Biegun. Lavrov obvinil Polsko a Litvu z toho, že se v Bělorusku pokoušejí vyprovokovat násilné akce a varoval před zásahy zvenčí.