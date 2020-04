OSVČ budou od května čerpat 15 tisíc, daně se plošně rušit nebudou

Už od minulého týdne mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25 tisíc korun. K pátku přijala Finanční správa asi 200 tisíc žádostí. Tři čtvrtiny z nich už zpracovala.

"Téměř dvě miliardy z těchto peněz už jsou na cestě. Skoro 77 tisíc žadatelů je může očekávat v pondělí na svých účtech," potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V porovnání se zahraničím je ale částka pro OSVČ velice nízká. "Když se podíváme, jaká pomoc je v Německu ve vztahu k hrubému domácímu produktu a k velikosti ekonomiky, dostali bychom se k částce minimálně 80 tisíc. Uměl bych si tak představit daleko vyšší cifry. Nezapomeňme, že jsme dvakrát méně zadlužení než Němci," myslí si ekonom Lukáš Kovanda.

Příspěvek se nelíbí ani opozici. "Pomoc by měla být širší a rychlejší. Navrhujeme, aby stát pomohl živnostníkům s úhradou fixních nákladů, které mají na nájemném a které jsou vysoké," přiblížila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Stačí, kdyby vláda nic nevymýšlela, přidala se k našim návrhům a vše by bylo vyřešeno mnohem rychleji a mnohem efektivněji," přidal se šéf ODS Petr Fiala.

Podpora pro živnostníky by měla být od května 15 tisíc korun. V plánu ministerstva financí je i odpouštění záloh na sociální a zdravotní pojištění. Ty dělají téměř pět tisíc korun. Úleva za květen by tak měla být zhruba 650 korun na den.

"Plošné prominutí daní vidím jako problém, protože každý stát se musí pohybovat jen v těch příjmech, které má. Pokud totiž navyšuje výdaje tak jako my, tak se nemůže úplně zbavit všech příjmů. My se musíme v této oblasti zacílit právě na ty nejzranitelnější a tam cílit podporu," má jasno Schillerová.

Ta se vyjádřila také k dani z nemovitosti. "Jedná se o příjem obcí. Pokud bychom tuto daň odpustili, znamenalo by to velký dopad do příjmů obcí, takže tuto alternativu podporovat nemůžu," přiblížila.

Jinak se ale staví k dani z nabytí nemovitosti, o jejímž zrušení se spekuluje delší dobu. "Chci ji zrušit zpětně. Dopadala by tak na všechny daňové povinnosti, kde došlo ke vkladům do katastru nemovitostí v prosinci loňského roku. Rovněž ale chci, aby u nových smluv už nešlo uplatňovat úroky z úvěrů," dodala Schillerová s tím, že na financování státního dluhu bude letos potřeba minimálně 410 miliard korun.