Otec hrdina: Dcera spadla do kolejiště, vrhl se bez rozmýšlení za ní

Svědky této události se stali cestující v jedné z egyptských vlakových stanic. Video, které natočil někdo z přihlížejících, se hned v pondělí začalo virálně šířit po sociálních sítích. Neuvěřitelný čin zachycuje několik nekonečných vteřin, kdy otec pevně svírá drobné tělíčko své dcery, dokud vlak bezpečně nepřejete. Pak se k nim vrhnou ostatní cestující, aby jim pomohli z kolejiště. Jako zázrakem zůstali oba bez zranění.

