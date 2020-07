Ozbrojenec na Ukrajině drží 20 rukojmí, městem zněla střelba

Přibližně 20 cestujících městského autubusu si v ukrajinském Lucku vzal ozbrojený muž jako rukojmí. Policistům, které na sebe sám zavolal, se s ním už podařilo spojit po telefonu. Neustále prý opakuje, že je "nespokojen se systémem".

Podle agentury AP se místem několikrát rozléhala i střelba, informace o zraněných či obětech zatím nejsou. V autobuse mábýt nastražená výbušnina. Do města letí ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov.

Poblíž přepadeného autobusu je už připravena i speciálně vycvičená protiteroristická jednotka, přistaven je i vojenský obrněný vůz. Událost však zatím nikdo za teroristický útok oficiálně neprohlásil.

Muž se do telefonu představil jako Maxim Plochoj (Špatný). Náměstek ministra vnitra Anton Gerašenko uvedl na facebooku, že na internetu našel knihu nazvanou Filozofie zločinu podepsanou stejným jménem. Ozbrojenec nemá podle policie konkrétní požadavky, navíc má jít o psychicky nemocného člověka.

According to local media , the hostage taker had claimed that he planted remotely controlled explosives in various parts of the city center of #Lutsk #Ukraine