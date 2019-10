Ozbrojený muž v Oslu ukradl sanitku a najížděl do lidí, zranil i malé děti

Dramatické chvíle zažili obyvatele čtvrti Torshov v norském hlavním městě Oslu. Po poledni tam ozbrojený muž ukradl sanitku a s tou najížděl do chodců. Několik lidí, včetně maminky s kočárkem, ve kterém byla dvojčata, srazil. Šílenou jízdu zastavily až výstřely.

Sanitka byla podle norské policie ukradena kolem půl jedné odpoledne. "Žena s kočárkem a starší manželé byli sraženi nebo museli uskakovat. Záchranáři ženu a děti převezli do nemocnice," napsali policisté na twitteru.

Podle deníku Aftenposten měla žena v kočárku sedmiměsíční dvojčata. Stav zraněných zatím není znám.

Policistům se podařilo sanitku zastavit až poté, co jí prostříleli pneumatiky. Podle fotografií z místa sanitka nabourala do domu. Muž, který vůz ukradl, byl zřejmě výstřely také zasažen, neměl by ale být ve vážném stavu.

Na sobě měl mít zelené vojenské kalhoty, bundu s vojenskou kamufláží. Na fotografiích, které zveřejnil Aftenposten, ležel muž vedle sanitky a policisté jej poutali.

"Můj manžel viděl policistu v civilním oblečení, jak střílí na sanitku na stranu u řidiče," řekla reportérům svědkyně Cathrine Hellesoy Harrissonová. Sanitka podle ní mířila do centra, když jí zablokovali cestu policisté.

Na místě operovaly desítky policistů a další záchranky, nad městem kroužil také policejní vrtulník. Policie na twitteru později uvedla, že hledá ještě jednu ženu, která by s činem mohla mít spojitost. Co muže ke krádeži sanitky a najíždění do lidí vedlo, zatím policisté nezveřejnili.

Žena je podle policistů světlé pleti, měří přibližně 165 cm, má světle hnědé kudrnaté vlasy, na sobě měla černou bundu a vypadala, že je pod vlivem drog.