Korona bere Čechům oblíbené "čarodějnice". Svátek letos bude jiný

Řada Čechů jistě doufala, že jeden z nejbujařejších svátků roku oslaví tradiční hranicí, opékáním buřtů a popíjením piva s přáteli. Stále trvající nouzový stav a platná nařízení však hromadné akce nadále nepovolují a pokud se rozhodnete přece jen "čarodějnice" oslavit, budete tak muset učinit například na zahradě u domu. I to má však svá pravidla.

Bez planoucího ohně, hudby a dobrého jídla a pití si většina Čechů každoroční pálení čarodějnic neumí ani představit. Letos však bude 30. duben jiný. Pokud si i přesto zatoužíte zapálit tradiční hranici, pamatujte na platná opatření. Ačkoli pivu a opékání buřtů nic nebrání, shromáždit se stále nemůže více než 10 lidí, a navíc mezi sebou musí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.

"Každý bude mít šanci doma v rodinném kruhu, u menšího ohýnku," prohlásil epidemiolog Roman Prymula k letošnímu schématu oslav svátku ohňů. Velkolepé, často s hudebním programem spojené akce, se totiž konat nebudou. Povolení hromadných akcí součástí dosavadních rozvolňovacích nařízení nebylo.

Členové hasičského záchranného sboru tak raději doporučují oblíbený svátek odložit na klidnější období a oslavit ho poté s plnou parádou. Bujarým oslavám a velkým ohňům aktuálně příliš nepřeje ani sucho, které sužuje značnou část Česka. Riziko, že z vašeho čarodějného ohně vznikne požár, je podle hasičů vysoké.

"Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť nebo popálenými osobami značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek. Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé "čarodějnice" užít se všemi náležitostmi," řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Pokud se navzdory omezeným možnostem a varováním rozhodnete poslední dubnový den oslavit se vším, co k němu patří, pamatujte na následující pravidla:

- U ohně nesmí být více než 10 lidí, přičemž pro členy rodiny toto pravidlo neplatí. Vaši přátelé však už povinné dvoumetrové rozestupy a stanovený počet dodržovat musí.

- Dejte pozor na to, kde děláte ohniště. Přítomnost hořlavých materiálů méně než 1 metr od ohniště a ledabylé ohraničení samotného ohně hrozí potenciálním požárem.

- Oheň nerozdělávejte méně než 50 metrů od lesa, případně méně než 100 metrů od stohu slámy. Pozornost věnujte také směru a síle větru.

- Stavte hranici stabilní, při jejím "rozjetí" se do stran se můžete zranit. Zapalovat oheň lihem, benzínem či naftou také dle hasičů není dobrý nápad. Zkuste tuhý podpalovač.

- Berte oheň jako dítě – při jeho založení by měla být přítomna osoba starší 18 let a rozhodně by se neměl nechávat bez dozoru.

- Buďte připraveni i na možnost, že bude třeba rychle hasit a mějte po ruce dostatečnou zásobu vody. Z místa pálení také nikdy neodcházejte dříve, než bude řádně uhašeno.

- Neblokujte případné příjezdové cesty k ohništi.

- Pokud se rozhodnete pro pálení čarodějnic na veřejném ohništi, nezapomeňte na povinnou ochranu dýchacích cest.