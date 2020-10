Revoluce v křestanské církvi: Papež je pro sňatky homosexuálů

"Homosexuálové mají právo být součástí rodiny. Jsou to Boží děti a mají právo na rodinu. Nikdo by kvůli tomu neměl být vyhozen, ani by se kvůli tomu neměl dělat bídným," uvedl v novém dokumentu Papež František.

Tyto slova nejspíše vyvolají velkou diskuzi mezi katolíky. Papež se totiž odklonil od zarytých názorů, které panují na půdě Vatikánu. Církev považuje homosexuální chování za narušené a je proti homosexuálnímu manželství.

"Musíme vytvořit zákon o občanském svazku. Musí to být legální. Stojím si za tím,“ dodal papež.

Film Francesco mapuje život samotného papeže Františka. Dokument měl premiéru 21. října v rámci Římského filmového festivalu. Mluvčí Vatikánu Matteo Bruni odmítl papežovo vyjádření komentovat do té doby, dokud sám film neuvidí.

