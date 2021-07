Papeže Františka hospitalizovali v nemocnici. Čeká ho operace

Kdy papež operaci podstoupí, mluvčí Vatikánu neupřesnil. "V neděli odpoledne se Jeho Svatost papež František vydal na Polikliniku Gemelli v Římě, kde se podrobí plánované operaci tlustého střeva,“ informoval Matteo Bruni.



Čtyřiaosmdesátiletého papeže Františka má trápit zúžení střev. V následujících dnech plánuje Vatikán vydat další prohlášení o zdravotním stavu Svatého otce.



Ještě před hospitalizací pronesl František tradiční nedělní modlitbu a zdravil se s lidmi na Svatopetrském náměstí. Při té příležitosti zmínil, že v září navštíví Slovensko. Ještě předtím odslouží mši v Budapešti.



"S radostí oznamuji, že od 12. do 15 září, pokud to Bůh dovolí, se vydám na Slovensko na pastorační návštěvu,“ řekl papež.



Je to poprvé, co byl František přijat do nemocnice od doby, kdy se stal v roce 2013 papežem. O jeho zdraví se však lidé neobávají. Podle portálu The New York Times mu lékaři před 60 lety odstranili horní lalok plic v důsledku komplikací při tuberkulóze.